Como habiamos Adelantado: La encuesta que muestra el choque entre salario e inflación

Argentina 02/02/2026.-

El inicio del tercer año de gestión de Javier Milei se encuentra marcado por la presión económica sobre los hogares argentinos. Según una encuesta de Zentrix, el 74,7% de los consultados afirma que su salario pierde contra la inflación, mientras que solo el 20,8% asegura que su sueldo supera el incremento de precios.

La encuesta, correspondiente a la medición de enero del Monitor de Opinión Pública (MOP) elaborado por Zentrix Consultora, refleja una percepción extendida de malestar económico: tres de cada cuatro argentinos sienten que la inflación erosiona su capacidad de compra cotidiana, incluso cuando ciertos números oficiales muestran desaceleración técnica en el índice de precios.

En paralelo, la percepción sobre el índice de inflación oficial genera desconfianza mayoritaria: el 56,4% de los ciudadanos no cree que los datos del INDEC reflejen lo que se vive en la calle, frente al 41,4% que considera que la estadística oficial se acerca a la realidad cotidiana. El informe señala que “aun cuando la inflación muestra señales de desaceleración, una parte mayoritaria sigue sintiendo presión en precios clave y ajustes en gastos básicos”.

Paradoja política: imagen y economía

Pese a este panorama, la imagen del presidente Milei muestra una recuperación relativa respecto del cierre de 2025, con 45% de valoración positiva, frente a 48,2% negativa y 6,8% regular. Esta composición marca una brecha marcada entre la percepción sobre el rumbo político y la experiencia económica personal de los ciudadanos.

La polarización se extiende a figuras públicas de la oposición. El gobernador bonaerense Axel Kicillof evidencia un deterioro en su imagen, con 31,7% de valoración positiva, mientras que 59,4% lo ve negativamente y 8,5% de manera regular. Esta discrepancia sugiere que parte del electorado podría estar evaluando alternativas políticas aun sin sentir mejoras tangibles en su vida cotidiana.

Según el informe, esta combinación de malestar económico y reevaluación política no es novedosa: datos de mediciones previas muestran que la percepción de pérdida de poder adquisitivo se mantuvo consistentemente alta en 2025, y que la opinión pública tiende a distinguir entre la crisis del bolsillo y las expectativas de rumbo del país.

Expectativas divididas para 2026

El análisis de Zentrix indica que los argentinos están casi divididos en sus proyecciones para este nuevo año: 48% anticipa un escenario económico negativo en 2026, mientras que 47,4% proyecta un futuro positivo. Aun así, el informe subraya que el pesimismo es más intenso que el optimismo: 39,6% se declara “muy pesimista”, frente a 27,4% que se califica como “muy optimista”, reflejando la profunda incertidumbre que persiste en el ánimo social.

Esta división extrema encaja con percepciones económicas que, aunque muestran algunas señales de estabilización en ciertos indicadores estructurales, aún no se traducen en alivio palpable para la población. Como consecuencia, el electorado puede mantener cierta expectativa positiva con margen de mejora sin que ello implique una mejora sustancial en su situación diaria.

Fuente: GLP