COMENZÓ EL MONTAJE DEL NUEVO MEDIO DE ELEVACIÓN DEL CERRO MARTIAL

Tierra del Fuego 03/02/2026.- Inició el montaje del nuevo medio de elevación del Cerro Martial con la colocación de la primera columna de la estructura. Un hito clave en una obra estratégica que permitirá recuperar y reconfigurar este histórico centro de montaña, incorporando tecnología de última generación y ampliando su uso durante todo el año.

En el marco de la recorrida, la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, comentó que “hoy empieza a tomar visibilidad el último tramo de una obra muy ambiciosa, que hasta ahora venía desarrollándose en fundaciones y trabajos que no se veían”, y subrayó que “estamos hablando de tecnología de primer nivel mundial que llegó a Tierra del Fuego para recuperar un centro invernal histórico y proyectarlo como un cerro de uso todo el año”.



Castillo remarcó además que “este medio de elevación no solo mejora la experiencia del esquí, sino que integra a la comunidad, amplía las posibilidades para personas de distintas edades y movilidad reducida, y permite pensar al Cerro Martial como una alternativa turística y recreativa permanente, tanto en invierno como en verano”.

Por su parte, el presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali, señaló que “la instalación de este nuevo medio de elevación de última generación viene a consolidar la actividad turística en un lugar emblemático como el Martial, por su cercanía con la ciudad y por el enorme potencial que tiene como producto turístico para residentes y visitantes”.

En tanto, el concesionario del Centro, Alejandro Guzmán, explicó que “la colocación de la primera torre es un hito muy importante dentro de un proceso que lleva más de un año de planificación y obra”, y precisó que “si el clima acompaña, el montaje completo demandará unos 60 días, con el objetivo de poner el medio en funcionamiento para la próxima temporada invernal”.

El nuevo sistema de elevación, de origen suizo y con tecnología de última generación, contará con más de 1.400 metros de recorrido y permitirá mejorar la accesibilidad a la montaña, diversificar las actividades y fortalecer la propuesta turística de Ushuaia, generando además impacto positivo en el empleo y en la actividad económica local.

De la recorrida participaron la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo; el presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali; del directorio del Cerro Martial, Alejandro Guzmán y Alejandro Affonso; el presidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Daniel González; junto a equipos de montaña y representantes de la empresa internacional especializada a cargo del montaje del nuevo medio de elevación.