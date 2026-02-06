COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA Y REPOSICIÓN DE MATERIAL EN EL INGRESO AL MIRADOR CERRO JEUJEPEN

Tierra del Fuego 06/02/2026.- La Dirección Provincial de Vialidad informa que este viernes, a partir de las 9 horas, se continuará trabajando en la Ruta Provincial N°27 Crucero ARA General Belgrano (Aguas Blancas), en el tramo de ingreso al mirador Cerro Jeujepen.

Las tareas previstas incluyen la colocación de alcantarilla y reposición de material sobre la calzada, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en el sector.

Durante el desarrollo de los trabajos, el tránsito podrá verse restringido hasta la finalización de las tareas, por lo que se solicita a los usuarios circular con precaución y respetar la señalética dispuesta en el lugar.

La Dirección Provincial de Vialidad agradece la comprensión de la comunidad y recuerda que estas acciones forman parte del compromiso permanente de la institución.