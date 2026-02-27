Cierre de Aires del Sur:“Nadie se salva: la crisis que arrasa empleos en Tierra del Fuego”

Río Grande, 27/02/2026.- Ayer se vivió un momento más que emotivo en el acto llevado a cabo en la planta de la empresa Aires del Sur, donde permanecen 140 trabajadores que se dedicaban a la fabricación y comercialización de equipos de aire acondicionado con la más alta innovación tecnológica israelí, y que hoy está con pedido de quiebra y negándose a pagar salarios adeudados de dos meses. Una vez mas estuvieron ausentes la CGT, Petroleros, el secretario general de ATE, Felipe Concha, ni el secretario general de empleados de comercio, Daniel Rivarola, no se vieron pancartas o banderas de estas organizaciones.

La empresa sostiene que no puede pagar los salarios adeudados desde hace dos meses, y el conflicto crece día a día por la incertidumbre y la pérdida de los empleos, que se suman a los 3.000 puestos que se han perdido en la industria electrónica fueguina desde que asumió Javier Milei.

Jose López uno de los 140 trabajadores de Aires del Sur y su llanto por la perdida de su empleo.

Del acto participaron el secretario general de la UOM, Oscar Martínez; Marcelo Córdoba de la CTA; Horacio Catena de SUTEF; Claudia Etchepare de ATSA; representantes de los estudiantes de la UNTDF; Horacio Chávez, ex combatiente de Malvinas; los diputados nacionales de UXP, Andrea Freites y Jorge Araujo; trabajadores de otras empresas; y vecinos y vecinas que se acercaron a acompañar a los trabajadores en tan difícil momento.

Horacio Catena Secretario General del SUTEF

El discurso de José López, ahora ex empleado de la empresa, fue el punto más emocionante, ya que no pudo contener las lágrimas al momento de dirigir sus palabras a los presentes. Fueron muchos los que, tampoco pudieron hacerlo ante una realidad que cada vez golpea más fuerte a una sociedad que, en muchos aspectos, elige no ver lo que está pasando en todos los sectores.

Marcelo Córdoba, CTA

López transmitió el dolor, la bronca y la frustración que se siente al quedar en la calle. Como bien lo expresó, no saber qué decirles a sus hijos, no poder entender la saña con que los empresarios —defendidos y enriquecidos por el gobierno nacional— cierran sus empresas de un día para otro, despiden, cesantean u ofrecen retiros voluntarios o vacaciones adelantadas para reducir costos.

Andrea Freites y Jorge Araujo, Diputados Nacionales de UXP

Este efecto contagio, que empezó ya en 2024, no ha parado y ya son más de 3.000 los trabajadores que perdieron sus empleos solamente en las electrónicas instaladas en Tierra del Fuego.

Horacio Chávez ex combatiente de MAlvinas

Esto ya no afecta solo a los metalúrgicos: afecta a todo el sistema económico. Una fábrica que cierra significa menos circulante en la ciudad, menos consumo, menos producción, menos recaudación fiscal, menos comercios, menos vestimenta, menos calzado, menos alimentos. Todo comienza a derrumbarse y no se salva nadie.

Centro de estudiantes de la UNTDF

Aunque muchos no lo entiendan, otros lo nieguen y la mayoría crea que no les va a llegar, esta es la prueba de que nadie se salva en este sistema perverso de importaciones ilimitadas, caída del consumo interno a nivel país, cero aranceles a productos importados y, además, una reforma laboral que ya no solo perjudica a los trabajadores sino también al sistema previsional, porque cuando menos activos hay, menos van a cobrar los pasivos.

Familiares de los trabajadores de Aires del Sur.

En esta Argentina de hoy se pierde un empleo cada 4 minutos. Han cerrado 22.000 empresas y se han perdido 259.000 empleos hasta diciembre de 2025. Hoy esa suma ya quedó atrás, porque en estos dos meses cerraron las lácteas Verónica y La Suipachense; la fábrica de heladeras Neba; Fate, con 920 empleados en la calle; presentó quiebra también la fábrica de tractores Pauny; cerró la fábrica de alfajores La Paila, con más de 30 años de producción; y Stellantis, fábrica de Peugeot, suspendió la producción hasta marzo y pagará solo el 70% de los salarios.

Jose López trabajador de Aires del Sur, conmocionado durante su discurso.

¿Alguien puede creer que esto ocurre solo en Tierra del Fuego? La economía está destruida a nivel país, y la precarización laboral es una realidad. La pérdida del poder adquisitivo del salario hace que ya no se pueda llegar al día 10 de cada mes.

Los trabajadores marchan frente a Electra, (Aires del Sur)

Entonces, lo que manifestó José López no es ni más ni menos que una realidad que, por mucho que se trate de ocultar, terminará sacudiendo los cimientos de toda la sociedad riograndense, de toda la provincia y, en breve, de todo el país.

La UOM Rio Grande, siempre junto a sus trabajadores.

Una imagen vale mas que mil palabras.