Cae la recaudación nacional y se reducen los envíos de coparticipación a las provincias: TDF perdió 4.600 millones en enero.
PorArmando Cabral
Tierra del Fuego 04/02/2026.- La recaudación nacional cayó en enero 2026 un 7,5% en términos reales, reduciendo los envíos de coparticipación a las provincias y tensando la negociación de la reforma laboral, que será debatida en el Senado el próximo 11 de febrero. Tierra del Fuego, perdió 4.600 millones de pesos en enero, y el recorte alcanza al 32% interanual
La recaudación nacional cayó en enero 2026 un 7,5% en términos reales, reduciendo los envíos de coparticipación a las provincias y tensando la negociación de la reforma laboral, que será debatida en el Senado el próximo 11 de febrero. Los gobernadores reclaman compensaciones fiscales ante el impacto de la baja de impuestos como Ganancias y aportes patronales, que reducen aún más sus ingresos.
Caída de la recaudación y efectos provinciales
Coparticipación Federal: bajó 7,5% interanual en enero 2026 en términos reales.
Recursos nacionales transferidos a provincias: caída del 6,2% real.
IVA: desplome del 11,3% real, reflejando menor consumo y actividad económica.
Impacto directo: provincias reciben 8% menos fondos de coparticipación, complicando sus presupuestos.
Reforma laboral y capítulo fiscal
Fecha clave: 11 de febrero de 2026 en el Senado.
Reducción de contribuciones patronales:
1 punto menos a obras sociales sindicales → ahorro empresarial de USD 679 millones, pero costo fiscal de USD 2.070 millones.
Nuevas contrataciones: empleadores pagan solo 8% de contribuciones, incluyendo 3% al Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Fondo de Asistencia Laboral (FAL): financiado con 3% de la masa salarial bruta, destinado a cubrir despidos.
Eliminación de impuestos internos y baja de Ganancias a sociedades: reduce ingresos coparticipables, principal fuente de tensión con gobernadores.
Negociación política
Gobernadores: condicionan apoyo a la reforma laboral a compensaciones fiscales.
Mesa política de La Libertad Avanza: encabezada por Karina Milei, busca cerrar acuerdos antes de la sesión.
Patricia Bullrich: asegura que la negociación está “95% cerrada”, aunque persisten diferencias sobre Ganancias y recursos provinciales.
Comparativo: Provincias vs. Nación
Aspecto
Nación
Provincias
Recaudación enero 2026
-7,6% real
-8% menos coparticipación
Reforma laboral
Baja de impuestos para empresas
Menor ingreso fiscal
Beneficio
Ahorro empresarial (USD 679M)
Pérdida fiscal (USD 2.070M)
Reclamo
Avanzar con reforma
Compensaciones fiscales
Riesgos y escenarios
Fiscal: provincias con déficit creciente, pérdida de superávit primario y financiero.
Político: gobernadores podrían bloquear la reforma si no se acuerdan compensaciones.
Social: menor recaudación y ajuste laboral pueden tensionar sindicatos y consumo interno.
Tierra del Fuego recibió en enero 2026 unos $67.248 millones por coparticipación, lo que representa una caída real del 6,8% respecto al mismo mes de 2025. En términos de capacidad de gasto, la provincia perdió alrededor de $4.600 millones ajustados por inflación.
Detalle de la pérdida
Monto recibido enero 2025: $54.685 millones.
Monto recibido enero 2026: $67.248 millones.
Variación nominal: +23%.
Variación real (ajustada por inflación): -6,8%.
Pérdida efectiva de capacidad de gasto: ≈ $4.600 millones.
Causas principales
IVA: caída real interanual del 11,7%, reflejando menor consumo.
Impuesto a las Ganancias: variación casi nula (+0,3%).
Rio Grande 19/12/2025.- Esto está dedicado a todos los que, una vez mas caímos en la trampa de “el que mas promete, es el que menos cumple”. Han pasado 42 años de la recuperación de la democracia y hoy vemos con estupor que volvimos a vivir momentos similares a los que vivimos entre 1976 y 1983.
Una síntesis de la devastadora política de la derecha en Argentina después de dos años.
Rio Grande 18/12/2025.- La industria China produce productos de muy buena calidad, de hecho hoy es uno de los tres países con tecnología de avanzada y a superado a Estados Unidos, que según los informes de especialistas esta unos 30 años adelante del pais del norte. Aun asi, argentina insiste en comprar los productos de mala calidad a partir de la apertura de importaciones, sin repuestos, sin servicio pos venta y revendiéndolos a precios escandalosos, cuando en otros países de América Latina, esos productos cuestan un 50% menos y la ganancia es de entre un 2 y 4 %, en argentina superan ampliamente el 30%
Tierra del Fuego 17/12/2025.- El libro «Parásitos Mentales» de Axel Kaiser es un verdadero compendio de provocaciones, destrato y subestimación de todo lo que no sea de derecha. El pensamiento de este escritor formado básicamente en Alemania y admirador de la Escuela Austriaca, descalifica permanentemente al progresismo calificándolo de «infección» y al socialismo como «un parasito que ha infectado a los países de occidente», al igual que se refiere a los derechos sociales como otro parasito. De este texto salen la mayor parte de todo los insultos y descalificaciones que Milei a dirigido a sus opositores, entre ellos que «somos superiores estéticamente», algo que Kaiser tambien ha mencionado en este «libro». Como repeler esta ideas en Tierra del Fuego y como reducir el discurso de odio, la producción y el trabajo rechazando estas arbitrariedades que solo provocan, pobreza, dependencia y desfiguran la palabra libertad.
Rio Grande 15/12/2025.- Los dirigentes que se ofenden y cortan la comunicación ante críticas suelen estar atrapados entre inseguridad personal y culturas políticas poco democráticas. El costo es alto: pierden legitimidad, capacidad de gestión y conexión con la sociedad. La solución pasa por fomentar liderazgos más resilientes, abiertos y conscientes de que la crítica es un insumo indispensable para gobernar mejor. Que pasa en Tierra del Fuego y cuales son las consecuencias de los silencios institucionales.
Rio Grande 14/12/2025.- En este informe hacemos una comparativa de la situación de la industria, comercio y pymes y el resultado arroja que esta crisis es peor quela de 2001. En Rio Grande mas de 8000 personas perdieron sus empleos y en Ushuaia algo mas de 6000, la cifra no tiene antecedentes, empresarios y sindicatos locales afirman que “de todas las crisis que pasamos, esta es la peor”. En síntesis, 2025 superó en gravedad tanto a la crisis de 2001 como al período 2015–2019, dejando a la industria fueguina en su punto más vulnerable en dos décadas. ¿que se debería hacer para revertir la situación?, te lo contamos en este informe.
