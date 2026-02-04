Economía, Info general, Nacionales, Política, Provinciales

Cae la recaudación nacional y se reducen los envíos de coparticipación a las provincias: TDF perdió 4.600 millones en enero.

Por Armando Cabral

Tierra del Fuego 04/02/2026.- La recaudación nacional cayó en enero 2026 un 7,5% en términos reales, reduciendo los envíos de coparticipación a las provincias y tensando la negociación de la reforma laboral, que será debatida en el Senado el próximo 11 de febrero. Tierra del Fuego, perdió 4.600 millones de pesos en enero, y el recorte alcanza al 32% interanual

La recaudación nacional cayó en enero 2026 un 7,5% en términos reales, reduciendo los envíos de coparticipación a las provincias y tensando la negociación de la reforma laboral, que será debatida en el Senado el próximo 11 de febrero. Los gobernadores reclaman compensaciones fiscales ante el impacto de la baja de impuestos como Ganancias y aportes patronales, que reducen aún más sus ingresos.

Caída de la recaudación y efectos provinciales

  • Coparticipación Federal: bajó 7,5% interanual en enero 2026 en términos reales.
  • Recursos nacionales transferidos a provincias: caída del 6,2% real.
  • IVA: desplome del 11,3% real, reflejando menor consumo y actividad económica.
  • Impacto directo: provincias reciben 8% menos fondos de coparticipación, complicando sus presupuestos.

Reforma laboral y capítulo fiscal

  • Fecha clave: 11 de febrero de 2026 en el Senado.
  • Reducción de contribuciones patronales:
    • 1 punto menos a obras sociales sindicales → ahorro empresarial de USD 679 millones, pero costo fiscal de USD 2.070 millones.
    • Nuevas contrataciones: empleadores pagan solo 8% de contribuciones, incluyendo 3% al Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
  • Fondo de Asistencia Laboral (FAL): financiado con 3% de la masa salarial bruta, destinado a cubrir despidos.
  • Eliminación de impuestos internos y baja de Ganancias a sociedades: reduce ingresos coparticipables, principal fuente de tensión con gobernadores.

Negociación política

  • Gobernadores: condicionan apoyo a la reforma laboral a compensaciones fiscales.
  • Mesa política de La Libertad Avanza: encabezada por Karina Milei, busca cerrar acuerdos antes de la sesión.
  • Patricia Bullrich: asegura que la negociación está “95% cerrada”, aunque persisten diferencias sobre Ganancias y recursos provinciales.

Comparativo: Provincias vs. Nación

Aspecto Nación Provincias
Recaudación enero 2026 -7,6% real -8% menos coparticipación
Reforma laboral Baja de impuestos para empresas Menor ingreso fiscal
Beneficio Ahorro empresarial (USD 679M) Pérdida fiscal (USD 2.070M)
Reclamo Avanzar con reforma Compensaciones fiscales

Riesgos y escenarios

  • Fiscal: provincias con déficit creciente, pérdida de superávit primario y financiero.
  • Político: gobernadores podrían bloquear la reforma si no se acuerdan compensaciones.
  • Social: menor recaudación y ajuste laboral pueden tensionar sindicatos y consumo interno.
  • Tierra del Fuego recibió en enero 2026 unos $67.248 millones por coparticipación, lo que representa una caída real del 6,8% respecto al mismo mes de 2025. En términos de capacidad de gasto, la provincia perdió alrededor de $4.600 millones ajustados por inflación.

Detalle de la pérdida

  • Monto recibido enero 2025: $54.685 millones.
  • Monto recibido enero 2026: $67.248 millones.
  • Variación nominal: +23%.
  • Variación real (ajustada por inflación): -6,8%.
  • Pérdida efectiva de capacidad de gasto: ≈ $4.600 millones.

Causas principales

  • IVA: caída real interanual del 11,7%, reflejando menor consumo.
  • Impuesto a las Ganancias: variación casi nula (+0,3%).
  • Impuestos internos: retroceso significativo, afectando recursos coparticipables.
Jurisdicción Variación nominal Variación real Pérdida de capacidad de gasto
Nación (promedio provincias) +23% -6,7% Generalizada
Tierra del Fuego +23% -6,8% ≈ $4.600 millones

Implicancias para Tierra del Fuego

  • Presupuesto provincial: menor margen para cubrir gastos corrientes y programas sociales.
  • Pymes y comercio local: reducción de transferencias puede limitar apoyo financiero y subsidios.
  • Obra pública y servicios: riesgo de ralentización en proyectos y menor inversión en infraestructura.
  • Negociación política: gobernadores presionan por compensaciones fiscales en el marco de la reforma laboral.
