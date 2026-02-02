ARRIBÓ A LA USINA DE TOLHUIN EL EQUIPO GENERADOR QUE FUNCIONARÁ DE RESPALDO

Tierra del Fuego 02/02/2026.- El Gobierno de la Provincia, a través de la Dirección Provincial de Energía, avanza con el plan de mantenimiento integral y reparación de los equipos generadores de la usina de la ciudad de Tolhuin, con el objetivo de garantizar la continuidad y calidad del servicio eléctrico para la comunidad.

En este marco, y ante la salida de servicio del motor generador Cummins II, que fue trasladado a la ciudad de Buenos Aires para su reparación integral, el Ejecutivo Provincial dispuso el alquiler de un equipo generador auxiliar, el cual ya arribó a la localidad y se encuentra disponible para su puesta en funcionamiento ante cualquier eventualidad.

Esta medida permite compensar la energía que aporta el equipo que fue retirado de la red, asegurando el normal abastecimiento eléctrico durante el período que demandan las tareas de reparación, las cuales no pueden realizarse en la provincia y requieren un plazo estimado de entre dos y tres meses.

La planificación prevé que, una vez finalizada la reparación del Cummins II y su regreso a Tolhuin, se continúe con la intervención integral del Cummins I, siguiendo el mismo esquema de compensación energética.