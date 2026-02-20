Apertura de Sesiones 2026: Claves del mensaje de Martín Perez

Rio Grande 20/02/2026.- Compartimos con los medios los principales ejes del discurso del intendente Martín Perez en la Apertura de Sesiones Ordinarias 2026, mensaje que fija prioridades, define el propósito del año y proyecta el futuro de Río Grande.

Río Grande es la casa de todos: una ciudad que se sostiene con reglas claras, esfuerzo compartido y responsabilidad colectiva.

Resistimos ante la adversidad: frente a un modelo económico nacional que redujo financiamiento en salud, educación y obra pública, y que impacta en fábricas, comercios y hogares fueguinos.

Tierra del Fuego necesita orden: advertencia sobre el desorden institucional y el reclamo ante la utilización de recursos que pertenecen a los vecinos de Río Grande.

Río Grande es industria: defensa de la Ley 19.640 y del régimen de promoción industrial como pilares del desarrollo productivo.

Ordenar y administrar con responsabilidad: constancia, disciplina y previsión como base de la gestión en un contexto complejo.

Sensibilidad sí, desorden no: asistencia social con controles y administración responsable de los recursos públicos.

La salud municipal como prioridad: consolidación en 2026 de un sistema autónomo, moderno y humano que no abandona a nadie.

Río Grande es una ciudad hidrocarburífera: llamado a fortalecer inversiones, explorar nuevas áreas y articular esfuerzos para recuperar producción.

Sin infraestructura no hay desarrollo: inversión por encima de la media histórica en obra pública para proyectar la ciudad de los próximos 50 años.

La mejor política de arraigo es el acceso al hábitat: planificación y decisión política para garantizar suelo urbano y futuro para las familias.

Previsibilidad fiscal: actualización moderada de impuestos con beneficios para contribuyentes cumplidores y garantía de servicios durante todo el año.

Reclamo por OSEF: más de 10.000 millones invertidos en salud en 2025, con 3.000 millones destinados a afiliados de la obra social provincial, y el pedido de firma del convenio de compensación prestacional.

BRIEF DE DATOS: DISCURSO DEL INTENDENTE MARTÍN PEREZ.

BRIEF DE DATOS: DISCURSO DEL INTENDENTE MARTÍN PEREZ.

APERTURA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE 2026

1 CONTEXTO ECONÓMICO Y SITUACIÓN LOCAL

* Caída del consumo local: Más de un 20% en términos reales en los últimos dos años.

* Aumento de tarifas en edificios públicos municipales: Cerca de un 600% en espacios deportivos, sanitarios y oficinas administrativas.

* Pérdida de empleo privado: Más de 10.000 puestos de trabajo en Río Grande.

* Industria textil: Reducción de 11 empresas a 5.

* Hidrocarburos fueguinos: La producción de petróleo en Tierra del Fuego cayó más de un 40% en la última década.

2 PRESUPUESTO Y FINANZAS MUNICIPALES

* Presupuesto administrado: 176.592 millones de pesos.

* Caída de recursos nacionales: 40% en términos reales durante 2025.

* Inversión social y salud: 28% del presupuesto total.

* Servicios urbanos y mantenimiento: 24% del presupuesto municipal.

* Infraestructura y obra pública: es el 18% del presupuesto municipal

* Seguridad y defensa civil: 12% del presupuesto.

* Beneficios fiscales en 2026: 10% de descuento por buen cumplimiento, 15% extra por pago anticipado y hasta 20% para jubilados con vivienda única. La actualización de impuestos más baja de los últimos 20 años.

* Reclamo a la gestión provincial por coparticipación: Decisión unilateral de quitar directamente 600 millones de pesos anuales que afectan servicios municipales.

3 SALUD PÚBLICA

* Inversión total: Más de 10.000 millones de pesos en el último año.

* Prestaciones realizadas: 275.000 atenciones en 15 dispositivos.

* Sistema de salud Municipal. Cobertura: 40% pacientes Plan Sumar (sin cobertura) y 30% afiliados de OSEF, aún sin firma de convenio para hacer el recupero de las prestaciones con la obra social provincial. El municipio invirtió 3.000 millones de pesos para cubrir la falta de compensación de la obra social provincial.

* Salud Mental: Equipo de más de 30 profesionales; inversión superior al 12,25% del presupuesto de salud.

* Prevención del suicidio: 3.500 personas en cursos promovidos por el Municipio para multiplicadores en salud y 4.100 inscriptos en el Congreso Internacional.

* Consumos problemáticos: Más de 2.150 turnos otorgados en el Centro «Hermana Carla Riva» de calle Thorne.

* Salud visual infantil: 1.700 atenciones y más de 800 anteojos entregados.

4 DESARROLLO PRODUCTIVO Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

* Autoabastecimiento de alimentos: Creció del 2% en 2020 al 10% en 2025.

* Apoyo al agro: Entrega de 2 millones de plantines a 236 productores hortícolas.

* Producción avícola: Más de 50.000 pollos faenados por RGA Alimentos en 2025.

* Capacitación laboral: Más de 40 cursos realizados y más de 800 vecinos capacitados en la Escuela de Emprendedores.

5 DEPORTES

* Participación en Escuelas deportivas: Casi 25.000 vecinos. Cifra récord.

* Colonias de Verano: Más de 15.000 vecinos, un crecimiento cercano al 30% respecto al año anterior.

* Natatorio Eva Perón: Más de 10.000 usuarios en enero. La modalidad de acceso libre y gratuito permitió que muchas familias que antes no podían acceder a la pileta puedan hacerlo.

* Costos operativos: El pago de servicios (luz y gas) de espacios deportivos pasó de 3,5 millones a más de 40 millones de pesos mensuales entre 2024 y 2025. Se invirtieron casi 500 millones el año anterios

* Inclusión: 30 viajes de egresados organizados para 6° grado.

6 EDUCACIÓN Y JUVENTUDES

* Becas: Acompañamiento a más de 2.000 estudiantes de nivel secundario y superior.

* Apoyo escolar: 20 centros abiertos.

* Idiomas: Crecimiento del 128% en la concurrencia a cursos de inglés, portugués y alemán.

* Derivaciones médicas: 120 familias acompañadas en Buenos Aires.

7 HÁBITAT, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

* Lotes entregados: 500 lotes con servicios.

* Próximas entregas: 200 lotes en Bicentenario y Centenario; 603 lotes en

urbanización Chacra XII (público-privada).

* Vivienda: 102 soluciones habitacionales proyectadas en Vapor Amadeo.

* Transporte Público: El municipio absorbe el 50% del boleto, invirtiendo más de 800 millones de pesos al año.

* Natatorio Olímpico: Inversión municipal de más de 1.000 millones de pesos en su sistema estructural ante el recorte nacional. Para el mismo se propondrá denoninarlo Esteban Chiquito Martinez al Concejo Deliberante.

* Turismo: 216 motorhomes fueron registrados en la temporada 2024/2025.

* Zoonosis: Inversión anual de más de 2.000 millones de pesos. Se registra un ausentismo del 50% en los turnos de castración.