- Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, se redujo la cantidad de empleadores en 21.938 casos (30 por día).
- En términos absolutos, “Servicio de transporte y almacenamiento” es el sector más afectado, con una pérdida de 5.239 empleadores.
- En término relativos, el sector más afectado también es “Servicios de transporte y almacenamiento”, que ha registrado una pérdida del 13,3% en el total de empleadores.
- En el mismo período, se perdieron 290.600 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-2,95%), más de 400 puestos por día.
- En términos relativos, el sector más afectado es la construcción (-15%).
- En el sector de trabajadores en casas particulares (empleadas domésticas) se perdieron 26.792 puestos de trabajo registrados, 36 casos por día.
- Si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados, en estos primeros 24 meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores/as: 99,63% del total de los casos (21.856 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 501 trabajadores/as explican sólo el 0,37% (82 casos).
- Al analizar la caída del empleo registrado por tamaño de empresa se observa que entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 la expulsión de trabajadores es más significativa en las empresas de mayor porte: 67,67% de la pérdida de empleo (-196.659 trabajadores registrados) se focalizó en empresas de más de 500 trabajadores. En cambio, en el mismo período, la reducción de personal por parte de las empresas con menos de 500 trabajadores/as fue menor: -93.941 casos, explicando el 32,33% del total. En términos absolutos, mientras que las empresas de más de 500 trabajadores/as redujeron su personal de 4.782.973 a 4.586.314, las empresas de hasta 500 disminuyeron su dotación de 5.074.200 a 4.980.259.
Análisis de la dinámica laboral y de empleadores: datos a noviembre 2025: Se perdieron 21.983 empleadores (30 por día)
Rio Grande 20/02/2026.- Este informe tuvo como propósito analizar las principales variables del mercado de trabajo publicadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), con foco en la evolución de los/as trabajadores/as registrados/as y empleadores durante los primeros 24 meses de la gestión de Javier Milei, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025. Del análisis se desprende un marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal, con caídas significativas tanto en la cantidad de empleadores como en el volumen de puestos de trabajo registrados. A continuación, se sintetizan las principales conclusiones: