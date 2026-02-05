Alconada Mon: Como el Periodismo es parte del problema.

Ideas centrales del capítulo 8
- Periodismo como engranaje del sistema
- Los periodistas no siempre informan con rigor: algunos se adaptan al poder, otros callan o tergiversan.
- Esto refuerza la lógica de impunidad: se premia a quienes se alinean y se castiga a quienes intentan rebelarse.
- Dependencia económica y política
- Los medios dependen de la pauta oficial y de grandes anunciantes, lo que condiciona la cobertura.
- La concentración mediática genera vínculos estrechos entre empresarios, políticos y periodistas.
- Prácticas cuestionables
- Filtraciones interesadas: servicios de inteligencia y operadores judiciales usan a la prensa para instalar agendas.
- “Periodismo de operaciones”: notas que responden más a intereses de facciones que a la búsqueda de verdad.
- Cobertura superficial: se privilegia el impacto inmediato sobre la investigación profunda.
- Consecuencias sociales
- Se erosiona la confianza pública en los medios.
- La ciudadanía recibe información parcial o manipulada, lo que limita su capacidad de exigir transparencia.
- El periodismo deja de ser un contrapeso y se convierte en un factor de legitimación del sistema corrupto.
Comparativo: rol esperado vs. rol real
|Rol esperado del periodismo
|Rol real señalado por Alconada Mon
|Controlar al poder
|Reproducir intereses del poder
|Informar con independencia
|Depender de pauta y anunciantes
|Investigar corrupción
|Difundir operaciones y filtraciones
|Fortalecer democracia
|Debilitar confianza ciudadana
Reflexión final
Alconada Mon plantea que sin un periodismo crítico e independiente, el sistema de corrupción e impunidad se perpetúa. La prensa, en lugar de ser un contrapeso, se convierte en un engranaje más del mecanismo. El capítulo funciona como una autocrítica al oficio, invitando a repensar las rutinas, la ética y la responsabilidad social del periodismo argentino.
Escenarios narrativos: Periodismo y poder en Tierra del Fuego
1. Escenario de continuidad: prensa dependiente de la pauta oficial
- Características:
- Medios locales fuertemente condicionados por la pauta publicitaria del gobierno provincial y municipal.
- Cobertura que prioriza la agenda oficial y minimiza conflictos sociales o sindicales.
- Riesgo: erosión de credibilidad y percepción ciudadana de que “todos los medios responden al poder”.
- Ejemplo narrativo: titulares que destacan anuncios de inversión mientras silencian despidos en la industria electrónica.
2. Escenario de tensión: periodismo de operaciones
- Características:
- Filtraciones interesadas desde sindicatos, partidos o empresarios que se convierten en “primicias”.
- Notas que responden más a internas políticas que a investigación genuina.
- Riesgo: polarización informativa, pérdida de confianza en la prensa como fuente neutral.
- Ejemplo narrativo: denuncias sobre corrupción en obras públicas que aparecen en medios alineados con una facción, pero nunca se investigan a fondo.
3. Escenario de resistencia: periodismo crítico e independiente
- Características:
- Medios pequeños o digitales que intentan sostener independencia con financiamiento alternativo (suscripciones, alianzas).
- Cobertura de temas sensibles: pobreza, empleo, impacto de la quita de aranceles en la industria fueguina.
- Riesgo: limitaciones económicas y presiones políticas que dificultan su sostenibilidad.
- Ejemplo narrativo: portales locales que investigan cómo la caída de la coparticipación afecta programas sociales, pese a la falta de pauta.
4. Escenario híbrido: coexistencia de narrativas
- Características:
- Medios tradicionales alineados con el poder conviven con digitales críticos.
- La ciudadanía se informa de manera fragmentada, combinando redes sociales, portales y radio local.
- Riesgo: desinformación y confusión, dificultad para construir consensos públicos.
- Ejemplo narrativo: un mismo conflicto sindical aparece como “paro injustificado” en un medio oficialista y como “defensa de derechos laborales” en otro independiente.
Implicancias para Tierra del Fuego
|Dimensión
|Riesgo
|Oportunidad
|Institucional
|Medios legitimando discursos oficiales sin control
|Fomentar transparencia con periodismo crítico
|Social
|Ciudadanía desconfiada y polarizada
|Construir confianza con narrativas claras y verificables
|Económica
|Dependencia de pauta oficial
|Diversificación de financiamiento (suscripciones, alianzas regionales)
|Política
|Periodismo como herramienta de facciones
|Periodismo como contrapeso democrático
Clave para la comunicación pública
El diagnóstico de Alconada Mon aplicado a Tierra del Fuego muestra que la relación entre medios, pauta y poder es central para la credibilidad institucional. La narrativa local puede reforzar la transparencia o perpetuar la desconfianza.
Fuente:La Raíz de todo», Hugo Alconada Mon.