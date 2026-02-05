Alconada Mon: Como el Periodismo es parte del problema.

«Parásitos mentales», el libro de cabecera de Milei Y Katz escrito por Axel Kaiser que es un compendio de la degradación política.

Tierra del Fuego 17/12/2025.- El libro «Parásitos Mentales» de Axel Kaiser es un verdadero compendio de provocaciones, destrato y subestimación de todo lo que no sea de derecha. El pensamiento de este escritor formado básicamente en Alemania y admirador de la Escuela Austriaca, descalifica permanentemente al progresismo calificándolo de «infección» y al socialismo como «un parasito que ha infectado a los países de occidente», al igual que se refiere a los derechos sociales como otro parasito. De este texto salen la mayor parte de todo los insultos y descalificaciones que Milei a dirigido a sus opositores, entre ellos que «somos superiores estéticamente», algo que Kaiser tambien ha mencionado en este «libro». Como repeler esta ideas en Tierra del Fuego y como reducir el discurso de odio, la producción y el trabajo rechazando estas arbitrariedades que solo provocan, pobreza, dependencia y desfiguran la palabra libertad.