Info general, Nacionales, Provinciales, seguridad

Alconada Mon: Como el Periodismo es parte del problema.

Por Armando Cabral

Rio Grande 05/02/2026.- En el capitulo 8 de su libro «La Raíz de todos los males», el periodista Hugo Alconada Mon, hace referencia a la actuación del periodismo en la historia de corruptela que ha vivido este pais desde hace décadas y deja claro como el periodismo permeable a las presiones de la pauta oficial han operado para que esto no solo, no se termine, sino que se perpetúe y hasta se normalice. Que pasa en Tierra del Fuego, según el diagnostico del autor.

En el capítulo 8 de La raíz de todos los males, Hugo Alconada Mon sostiene que el periodismo argentino no es solo un observador de la corrupción y la impunidad, sino que muchas veces se convierte en parte del engranaje que las sostiene. Señala cómo la falta de independencia, la connivencia con el poder político y económico, y las rutinas mediáticas contribuyen a perpetuar el sistema.

Ideas centrales del capítulo 8

  • Periodismo como engranaje del sistema
    • Los periodistas no siempre informan con rigor: algunos se adaptan al poder, otros callan o tergiversan.
    • Esto refuerza la lógica de impunidad: se premia a quienes se alinean y se castiga a quienes intentan rebelarse.
  • Dependencia económica y política
    • Los medios dependen de la pauta oficial y de grandes anunciantes, lo que condiciona la cobertura.
    • La concentración mediática genera vínculos estrechos entre empresarios, políticos y periodistas.
  • Prácticas cuestionables
    • Filtraciones interesadas: servicios de inteligencia y operadores judiciales usan a la prensa para instalar agendas.
    • “Periodismo de operaciones”: notas que responden más a intereses de facciones que a la búsqueda de verdad.
    • Cobertura superficial: se privilegia el impacto inmediato sobre la investigación profunda.
  • Consecuencias sociales
    • Se erosiona la confianza pública en los medios.
    • La ciudadanía recibe información parcial o manipulada, lo que limita su capacidad de exigir transparencia.
    • El periodismo deja de ser un contrapeso y se convierte en un factor de legitimación del sistema corrupto.

Comparativo: rol esperado vs. rol real

Rol esperado del periodismo Rol real señalado por Alconada Mon
Controlar al poder Reproducir intereses del poder
Informar con independencia Depender de pauta y anunciantes
Investigar corrupción Difundir operaciones y filtraciones
Fortalecer democracia Debilitar confianza ciudadana

Reflexión final

Alconada Mon plantea que sin un periodismo crítico e independiente, el sistema de corrupción e impunidad se perpetúa. La prensa, en lugar de ser un contrapeso, se convierte en un engranaje más del mecanismo. El capítulo funciona como una autocrítica al oficio, invitando a repensar las rutinas, la ética y la responsabilidad social del periodismo argentino.

Escenarios narrativos: Periodismo y poder en Tierra del Fuego

1. Escenario de continuidad: prensa dependiente de la pauta oficial

  • Características:
    • Medios locales fuertemente condicionados por la pauta publicitaria del gobierno provincial y municipal.
    • Cobertura que prioriza la agenda oficial y minimiza conflictos sociales o sindicales.
  • Riesgo: erosión de credibilidad y percepción ciudadana de que “todos los medios responden al poder”.
  • Ejemplo narrativo: titulares que destacan anuncios de inversión mientras silencian despidos en la industria electrónica.

2. Escenario de tensión: periodismo de operaciones

  • Características:
    • Filtraciones interesadas desde sindicatos, partidos o empresarios que se convierten en “primicias”.
    • Notas que responden más a internas políticas que a investigación genuina.
  • Riesgo: polarización informativa, pérdida de confianza en la prensa como fuente neutral.
  • Ejemplo narrativo: denuncias sobre corrupción en obras públicas que aparecen en medios alineados con una facción, pero nunca se investigan a fondo.

3. Escenario de resistencia: periodismo crítico e independiente

  • Características:
    • Medios pequeños o digitales que intentan sostener independencia con financiamiento alternativo (suscripciones, alianzas).
    • Cobertura de temas sensibles: pobreza, empleo, impacto de la quita de aranceles en la industria fueguina.
  • Riesgo: limitaciones económicas y presiones políticas que dificultan su sostenibilidad.
  • Ejemplo narrativo: portales locales que investigan cómo la caída de la coparticipación afecta programas sociales, pese a la falta de pauta.

4. Escenario híbrido: coexistencia de narrativas

  • Características:
    • Medios tradicionales alineados con el poder conviven con digitales críticos.
    • La ciudadanía se informa de manera fragmentada, combinando redes sociales, portales y radio local.
  • Riesgo: desinformación y confusión, dificultad para construir consensos públicos.
  • Ejemplo narrativo: un mismo conflicto sindical aparece como “paro injustificado” en un medio oficialista y como “defensa de derechos laborales” en otro independiente.

Implicancias para Tierra del Fuego

Dimensión Riesgo Oportunidad
Institucional Medios legitimando discursos oficiales sin control Fomentar transparencia con periodismo crítico
Social Ciudadanía desconfiada y polarizada Construir confianza con narrativas claras y verificables
Económica Dependencia de pauta oficial Diversificación de financiamiento (suscripciones, alianzas regionales)
Política Periodismo como herramienta de facciones Periodismo como contrapeso democrático

Clave para la comunicación pública

El diagnóstico de Alconada Mon aplicado a Tierra del Fuego muestra que la relación entre medios, pauta y poder es central para la credibilidad institucional. La narrativa local puede reforzar la transparencia o perpetuar la desconfianza.

Fuente:La Raíz de todo», Hugo Alconada Mon.

loading...