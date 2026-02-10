10 CUOTAS SIN INTERÉS: RIO GRANDE AMPLÍA FACILIDADES DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

Rio Grande 12/02/2026.- A través de un nuevo convenio con el Banco Tierra del Fuego, el Municipio de Río Grande suma una herramienta para acompañar a las y los contribuyentes y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. El beneficio ya se encuentra vigente.

El Municipio firmó un acuerdo con la entidad bancaria provincial que permitirá abonar tributos municipales en hasta 10 cuotas sin interés, mediante el uso de las tarjetas de crédito Fueguina Visa y Fueguina MasterCard.

En este marco, quienes opten por financiar sus pagos en planes de entre 3 y 10 cuotas accederán a un reintegro del 10% del monto abonado, el cual se verá reflejado en el resumen correspondiente a la primera cuota. Cabe aclarar que los pagos realizados en 1 o 2 cuotas también serán sin interés, aunque no contarán con el beneficio del reintegro.

Con esta herramienta ya operativa, las y los contribuyentes podrán acceder a una modalidad de pago que busca brindar previsibilidad y alivio financiero, en un contexto económico que exige acompañamiento y medidas concretas para sostener la economía familiar.

Este convenio se complementa con el esquema de beneficios del Plan de Alivio Fiscal 2026, el cual contempla descuentos por buen contribuyente, bonificaciones por pago adelantado, beneficios para jubilados y pensionados, incentivos vinculados a la responsabilidad vial y al cuidado ambiental, así como actualizaciones tributarias entre las más moderadas de los últimos años.

Desde el Municipio remarcaron que este esquema de bonificaciones, descuentos y facilidades de pago expresa una definición política clara: gobernar con sensibilidad social, eficiencia administrativa y decisiones concretas que acompañen a los vecinos en un contexto adverso.