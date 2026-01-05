YÉSICA GARAY ASUMIÓ COMO JEFA DE GABINETE Y ADELANTÓ UNA GESTIÓN CON FUERTE IMPRONTA OPERATIVA

Ushuaia 05/01/2026 .- La jefa de Gabinete del Municipio de Ushuaia, Yésica Garay, afirmó que asume la responsabilidad con “muchas expectativas por todo lo que viene por delante” y confirmó que la gestión ya se encuentra en marcha, con reuniones de trabajo iniciadas desde el primer día junto a secretarios y secretarias del Ejecutivo municipal.

Garay explicó que su designación se inscribe en un proyecto político integral y remarcó la importancia de actualizar y ordenar la información para una adecuada toma de decisiones, luego de dos años fuera del Concejo Deliberante. En ese marco, destacó la necesidad de poner en sintonía a todas las áreas que estarán bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

“La idea es que la Jefatura tenga una función principalmente operativa, como asistencia directa del gabinete, coordinando y acompañando la gestión diaria”, señaló.

Asimismo, indicó que la Secretaría de Gobierno tendrá una impronta más política, mientras que la Jefatura de Gabinete estará enfocada en la planificación, la conducción y el funcionamiento cotidiano de la ciudad.

Actualmente, el Ejecutivo municipal trabaja en la refuncionalización de áreas consideradas clave dentro de la estructura de gobierno. Entre las dependencias que podrían pasar a la órbita de la Jefatura de Gabinete se encuentran Tránsito, Transporte, Logística, Bromatología y Comercio. No obstante, Garay aclaró que se trata de un esquema preliminar que continuará siendo debatido de manera colectiva con los distintos funcionarios.

“La ciudad creció mucho y las demandas no son las mismas que hace cinco años. Eso exige una escucha activa y capacidad de adaptación. Habla de madurez institucional y de un proceso de desarrollo permanente”, afirmó, y valoró la decisión del intendente de avanzar con estos cambios “en el momento indicado”.

Finalmente, en relación a su rol político, Garay aclaró que continuará militando dentro de su espacio, aunque subrayó que la Jefatura de Gabinete estará abocada “al ciento por ciento a la gestión y a la atención al vecino”, diferenciando con claridad los perfiles y responsabilidades dentro del mismo proyecto de gobierno.