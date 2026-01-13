YA ESTÁN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA EL CARNAVAL 2026

Rio Grande 13/01/2026.- El Municipio de Río Grande, a través de la Subsecretaría de Cultura, informa que desde hoy, lunes 12 de enero, se encuentran abiertas las inscripciones para participar del Carnaval 2026, una de las fiestas populares más esperadas por la comunidad, que año tras año convoca a miles de familias de toda la ciudad.

En este marco, las inscripciones para participar del Carnaval 2026 se realizan de manera online a través del siguiente sitio web: https://cultura.riogrande.gob.ar/. En paralelo, se ultiman los preparativos de una nueva edición que contará con distintas instancias de celebración: los Carnavales Barriales, que darán inicio el 1 de febrero; la Gala de Carnaval, que se realizará el 6 de febrero en la Casa de la Cultura; y el Carnaval Central, que tendrá lugar el domingo 15 de febrero sobre la Avenida Perito Moreno, en su circuito tradicional, retomando así un espacio emblemático para esta celebración, tal como fue consensuado con las agrupaciones participantes.

El Carnaval 2026 tendrá un carácter participativo, promoviendo la participación activa de las distintas expresiones culturales y el encuentro de la comunidad en una gran fiesta popular. En esta edición, las categorías serán: comparsa fantasía, comparsa folclórica, murga y batucada. Asimismo, de manera participativa, se incorporarán las categorías de disfraz adulto y disfraz infantil.

En cuanto al cronograma de los Carnavales Barriales, se informó que el primer encuentro se realizará el 1 de febrero en la Margen Sur, en la zona de Rafael Ishton y El Ovejero. En tanto, el segundo se llevará adelante el 8 de febrero en el barrio Chacra II, en la intersección de Prefectura y Aeroposta Naval.

Por otra parte, el 6 de febrero se desarrollará una nueva edición de la Gala de Carnaval, una propuesta solidaria que se realizará por segundo año consecutivo en la Casa de la Cultura. En esta instancia, las formaciones y agrupaciones se presentarán solicitando alimentos no perecederos, que luego serán destinados a un comedor u organización solidaria de la ciudad.

Finalmente, desde el Municipio se invita a agrupaciones de murgas, comparsas y batucadas de toda la provincia a sumarse y participar del Carnaval 2026 en la ciudad de Río Grande.

Cabe destacar que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 30 de enero, y se realizan de manera online a través del sitio web de la Subsecretaría de Cultura: https://cultura.riogrande.gob.ar/