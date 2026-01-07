VERANO EN RÍO GRANDE: MÁS DE 4000 VECINOS Y VECINAS PARTICIPARÁN DE LAS COLONIAS DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES

Rio Grande 07/01/2025.- Con actividades en los barrios y en distintos espacios municipales, miles de vecinos y vecinas disfrutarán de las propuestas culturales y deportivas impulsadas por el Municipio durante el verano. Talleres culturales, colonias deportivas y espacios de encuentro forman parte de la agenda que se acerca a la comunidad. En estas vacaciones, la gestión municipal acompaña a quienes eligen quedarse en la ciudad con propuestas pensadas para seguir construyendo comunidad.

Con una amplia convocatoria y propuestas para todas las edades, el Municipio de Río Grande dio inicio a las actividades de verano 2026, reafirmando su compromiso con la generación de espacios de recreación, formación y encuentro para la comunidad durante el receso estival.

En este marco, más de 4.000 vecinos y vecinas serán parte de las distintas actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas que se desarrollan en diversos puntos de la ciudad, pensadas para acompañar a quienes eligen permanecer en Río Grande durante el verano.

Las propuestas son organizadas por el Municipio, a través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, y forman parte de una agenda integral que promueve el acceso a la cultura, el deporte y el esparcimiento como herramientas para el bienestar y la inclusión social.

En materia deportiva y recreativa, las actividades están destinadas a niñas, niños, adolescentes, jóvenes con discapacidad y personas adultas mayores. Las mismas se desarrollan en los distintos polideportivos y gimnasios municipales, promoviendo el acceso igualitario al deporte, la vida saludable y los espacios de encuentro comunitario.

La agenda incluye colonias infantiles con actividades recreativas y deportivas organizadas por edades, Colonia de Deporte Adaptado con propuestas inclusivas y estímulos de natación, y colonias para adultos mayores, orientadas al bienestar y la socialización.

En materia cultural, el Centro Cultural “Leandro N. Alem” es uno de los espacios centrales donde se dicta una variada oferta de talleres. Entre las propuestas artísticas se encuentran Tango de Salón, Tango Pilates, Teatro, Batería, Percusión, Guitarra Criolla, Guitarra Eléctrica y Violín, además de espacios de iniciación musical como “Conociendo al Piano”. Asimismo, se desarrollan talleres vinculados a los oficios y las artes, tales como Mis Primeros Tejidos, Crochet, Amigurumis, Telar Recreativo, Papelería Creativa, Artes Plásticas, Manualidades, Mi Primera Puntada, El Lenguaje del Retazo y Cerámica. A estas iniciativas se suman actividades orientadas al movimiento y la expresión corporal, como Iniciación a la Danza y Danza Contemporánea.

Por otra parte, el Municipio lleva adelante colonias deportivas y recreativas en distintos barrios de la ciudad y en los gimnasios municipales, promoviendo el juego, la actividad física, los hábitos saludables y el encuentro comunitario. Estas propuestas cuentan con una participación diaria sostenida y una importante concurrencia semanal de familias riograndenses.

Cabe destacar que, en el caso de las colonias deportivas, las inscripciones se renuevan cada quince días, lo que permite ampliar el acceso y brindar la posibilidad de participación a un mayor número de vecinos y vecinas. Todas las actividades son gratuitas.

De esta manera, durante el verano 2026 el Municipio de Río Grande ratifica su presencia territorial y su compromiso con la comunidad, garantizando el acceso a la cultura, el deporte y la recreación.