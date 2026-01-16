Tierra del Fuego: La deuda con proveedores aumenta y ya suma 5 meses, no se prevén pagos.

Tierra del Fuego 16/01/2026.- La provincia atraviesa una crisis muy seria, y aun en medio del silencio abrumador, comienzan a verse situaciones muy preocupantes como la deuda con proveedores que en algunos casos llegan a 5 meses de atraso. Entre el déficit acumulado, una deuda de 6 millones de dólares que debe pagarse en enero y el recorte de fondos nacionales, los proveedores deberán seguir esperando, mientras la prioridad son los 60 mil millones mensuales destinados a salarios. Mientras el gasto político se mantiene sin retoques de ningún tipo.

A inicios de 2026, la tendencia respecto a la deuda del gobierno de Tierra del Fuego con sus proveedores se mantiene crítica y bajo una fuerte presión fiscal , marcada por cambios en el gabinete económico y la falta de un presupuesto aprobado para el ejercicio vigente.

Situación actual y tendencia para 2026

Falta de Presupuesto: Al no haberse sancionado la ley de presupuesto para 2026, el gobierno provincial emitió el Decreto 32/26 para reconducir las partidas del año anterior, fijando ingresos por $2,4 billones. Esta medida limita la flexibilidad para saldar deudas acumuladas, ya que se opera con recursos proyectados que pueden no cubrir el déficit de arrastre.

Déficit Proyectado: El proyecto de presupuesto original para 2026 preveía un déficit de aproximadamente $49.192 millones . Esta brecha financiera sugiere que la regularización total de los pagos a proveedores seguirá postergada mientras se priorizan salarios y servicios esenciales.

Crisis en el Gabinete Económico: En enero de 2026 se produjo la renuncia masiva de funcionarios del Ministerio de Economía, incluyendo al ministro Francisco Devita. El nuevo ministro, Alejandro Barrozo (proveniente de la AREF), enfrenta el desafío de reordenar las cuentas en un contexto de «fragilidad financiera» y deuda externa.

Priorización de Pagos: La tendencia indica que el gobierno continuará priorizando la masa salarial (estimada en $60.000 millones mensuales) y el pago de intereses de deuda en dólares, lo que deja a los proveedores comerciales en una posición de espera secundaria.

Factores que afectan la regularización

Deuda Externa: Tierra del Fuego es una de las primeras provincias con vencimientos de deuda en dólares en 2026 (aproximadamente US$ 6 millones en enero), lo que drena divisas que podrían destinarse a proveedores locales.

Relación con Nación: Aunque se reporta un diálogo más fluido, la provincia no ha recibido Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en los últimos dos años y depende de adelantos de coparticipación para cubrir gastos corrientes inmediatos.

Falta de Insumos: La morosidad ya afecta servicios críticos, reportándose a inicios de 2026 la falta de insumos médicos como insulina debido a las deudas acumuladas con proveedores del sector salud.

El debate sobre el gasto político en Tierra del Fuego cobra relevancia en 2026 debido a que la provincia inició el año con un presupuesto reconducido (al no aprobarse el proyecto original en 2025) y una deuda acumulada con proveedores en sectores críticos.

Gastos de la Legislatura en 2026

A pesar de la crisis de pagos, la Legislatura fueguina (compuesta por solo 15 legisladores) aprobó para 2026 un presupuesto propio de $27.000 millones.

Costo por Legislador: Se estima que cada legislador le cuesta a la provincia aproximadamente $5 millones diarios , posicionando a la legislatura local entre las más costosas del país en términos de gasto por representante.

Estructura de Personal: El cuerpo legislativo mantiene una planta de 482 cargos, de los cuales 206 son permanentes y 276 temporarios (colaboradores directos).

¿Deberían recortarse?

La postura sobre si estos gastos «deberían» recortarse varía según el enfoque político y económico, pero los indicadores actuales muestran una tensión creciente:

Desfase Presupuestario: Mientras la Legislatura dispone de recursos para su estructura, el Ejecutivo provincial enfrenta un déficit proyectado de $49.192 millones para 2026 y deudas que han provocado la falta de insumos esenciales (como insulina) en los hospitales públicos.

Presión Ciudadana y del Sector Privado: La tendencia en 2026 está marcada por el reclamo de proveedores locales que exigen un «ajuste en la política» antes que en los servicios públicos o la cadena de pagos comerciales.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar