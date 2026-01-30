Tierra del Fuego entre las provincias con mayor déficit con un 8,2 %.

Argentina 30/01/2026.- Mientras la economía argentina enfrentó un año de ajustes profundos, con impacto tanto en las cuentas nacionales como en las haciendas provinciales, siguen aflorando señales de tensión fiscal en muchas jurisdicciones. Según un reporte publicado por PuntoBiz, nueve provincias exhibieron déficit financiero en el primer semestre de 2025, una situación inédita respecto al mismo período del año anterior, cuando ninguna de ellas mostraba números rojos en sus balances subnacionales.

En la comparación de los últimos dos años, se observa una reducción generalizada del gasto total real en la mayoría de los distritos, con caídas que superan el 20 % en provincias como San Luis, Catamarca, Mendoza y Misiones. Esta caída refleja los efectos del ajuste del gasto corriente y, sobre todo, del gasto de capital, que se desplomó más de 40 % en el consolidado nacional.

En este mapa fiscal complejo, Misiones se destaca. A diferencia de muchas jurisdicciones del interior del país, la provincia no terminó su primer semestre de 2025 en rojo según los datos comparados: su ajuste del gasto total real fue del orden del 13,9 % entre 2023 y 2025, un recorte importante pero menor al de algunos distritos que quedaron con déficit financiero.

El gráfico del resultado financiero provincial toma mayor relevancia en este contexto: muestra que las provincias deficitarias alcanzaron desequilibrios de hasta -8 % de su gasto total, como en Tierra del Fuego, Chaco y Buenos Aires, en el primer semestre de 2025. Al mismo tiempo, algunas jurisdicciones —como CABA, Jujuy, Santiago del Estero, Mendoza, Córdoba, Salta, San Luis y San Juan— presentaron resultados positivos, indicando que lograron mantener superávits o balances más sólidos.

Dentro de este escenario, Misiones figuró entre las provincias que no registraron déficit financiero en el período analizado. Eso coloca a la provincia en una posición destacada, sobre todo cuando se observa que, pese a la fuerte caída de ingresos fiscales a nivel nacional y provincial, logró sostener un equilibrio relativo frente a otras jurisdicciones que no pudieron hacerlo.

¿Qué explica este resultado?

La economía argentina en 2025 fue un año de contrastes. A nivel nacional, el país cerró el ejercicio con un superávit fiscal —tanto primario como financiero— después de un fuerte ajuste del gasto público y la implementación de una política de “déficit cero” orientada por la administración nacional.

Sin embargo, a nivel provincial, la historia fue heterogénea. Las provincias absorbieron el impacto de la caída de coparticipación y de recursos propios, debiendo recortar sus erogaciones y, en varios casos, encarar ajustes profundos de gasto corriente y obras públicas para poder equilibrar sus cuentas.

En ese marco, Misiones consiguió mantenerse entre las jurisdicciones que no cayeron en números rojos, a pesar de que su gasto también se contrajo. Esta situación se explica en parte por decisiones de racionalización del gasto y por medidas orientadas a sostener la actividad económica local sin perder el equilibrio fiscal.

Un sentido común entre provincias

Si bien la realidad fiscal de cada provincia está mediada por su estructura productiva, ingreso de recursos y decisiones de gestión, el denominador común en 2025 fue la presión sobre las cuentas públicas y la necesidad de ajuste, lo que llevó a una mayoría de jurisdicciones a reducir gastos y, en varios casos, terminar con déficits financieros en sus balances.

En Misiones, a contramano de ese grupo, el ejercicio de combinar recortes con disciplina en el gasto permitió evitar esa situación de desequilibrio. Aunque los desafíos continúan —como la caída de ingresos nacionales y la presión inflacionaria—, la provincia cerró el primer semestre con un resultado fiscal relativamente mejor en comparación con otras áreas del interior del país.

Fuente: Misiones on line