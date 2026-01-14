SEGUN GOBIERNO ES HISTÓRICO: SE FIRMÓ ANTE ESCRIBANO LA TRANSFERENCIA DE LOS YACIMIENTOS DE YPF A LA EMPRESA ESTATAL TERRA IGNIS

Tierra del Fuego 14/01/2026.- El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur concretó un hecho histórico para la provincia con la firma definitiva de la transferencia de los yacimientos hidrocarburíferos de YPF a la empresa estatal Terra Ignis, consolidando un nuevo rol del Estado provincial en la gestión de sus recursos energéticos.

La firma consolida el acuerdo celebrado entre el gobernador Gustavo Melella y las autoridades de YPF, completando el último paso administrativo necesario ante el Escribano General de Gobierno. De este modo, la cesión de los activos queda formalmente consolidada y la Provincia pasa a encabezar, a través de Terra Ignis, la titularidad de los yacimientos.

El presidente del Directorio de Terra Ignis, Maximiliano D’Alessio, destacó que “este acuerdo representa un paso fundamental para que la provincia recupere capacidad de decisión sobre sus recursos estratégicos”, y subrayó que “los yacimientos pasan a estar bajo titularidad de una empresa estatal fueguina, lo que fortalece la soberanía energética de Tierra del Fuego”.

D’Alessio explicó que el entendimiento alcanzado contempla que YPF continúe operando los yacimientos de manera transitoria, bajo un esquema de operación y mantenimiento “a cuenta y orden de Terra Ignis”, asegurando estabilidad productiva mientras se avanza en el proceso de incorporación de nuevos operadores mediante asociaciones estratégicas.

“Durante muchos años Tierra del Fuego dependió de decisiones externas respecto de cuánto se producía y cuánto se inyectaba al sistema. Hoy damos un paso para cambiar esa lógica y empezar a definir, desde la provincia, cómo se administran recursos que son fundamentales para garantizar el abastecimiento energético de nuestra población”, señaló.