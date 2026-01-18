Sancionaron a casi mil conductores por alcoholemia positiva en la primera quincena de enero

Durante la primera quincena de enero, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó 966 conductores con alcoholemia positiva en rutas de todo el país. El dato surge de los operativos diarios desplegados en el marco de la temporada de verano, con controles en 39 puntos estratégicos de alta circulación, que incluyeron rutas nacionales, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos.

Según el reporte oficial, en ese período se controlaron 231.962 vehículos a lo largo de 2.913 intervenciones, un despliegue que dejó al descubierto una preocupante reiteración de conductas de riesgo al volante.

Como resultado de las fiscalizaciones, la ANSV labró 5.085 actas de infracción por distintas faltas a la normativa vigente. El consumo de alcohol al conducir encabezó el ranking, seguido por irregularidades en la documentación y el incumplimiento de medidas básicas de seguridad.

Desde el organismo precisaron que los controles se realizaron en coordinación con provincias y municipios, con presencia sostenida durante toda la temporada estival en corredores clave del país.

Alcoholemias extremas que encendieron alarmas

Entre los valores más altos registrados, la agencia informó casos que superaron ampliamente cualquier parámetro de seguridad vial:

-Más de 3 g/l en General Güemes, Salta, superando la medición máxima de los dispositivos.

-2,84 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos.

-2,71 g/l en la Ruta Nacional 12, Misiones.

-2,56 g/l nuevamente en Gualeguaychú.

-2,48 g/l en rutas de Corrientes.

El episodio más grave involucró a un motociclista salteño cuyo nivel de alcohol excedió la capacidad de medición de los equipos utilizados por los agentes.

Otras faltas recurrentes detectadas

Además del alcohol al volante, los controles arrojaron un alto número de infracciones vinculadas al estado de los vehículos y al cumplimiento de normas básicas:

-RTO/VTV: 838 actas por falta de revisión técnica obligatoria.

-Documentación: 586 infracciones por no portar los papeles exigidos.

-Cinturón de seguridad: otras 586 sanciones por no utilizarlo.

-Patentes: 372 casos de chapas ausentes o tapadas de manera intencional.

-Uso de banquina: 30 actas por maniobras consideradas de extremo riesgo.

Desde la ANSV remarcaron que estas conductas tienen un impacto directo en la siniestralidad vial y buscan ser desalentadas con controles sostenidos y sanciones efectivas.

En paralelo, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) llevó adelante operativos específicos sobre el transporte profesional. En total, se fiscalizaron 46.731 vehículos, de los cuales 30.460 fueron camiones y 16.271 micros.

El balance indicó la labranza de 1.019 actas de infracción —416 a camiones y 603 a micros— y la retención de 116 unidades (87 camiones y 29 colectivos) por incumplimientos a la normativa vigente.

Al difundir el informe, la ANSV insistió en la necesidad de respetar las normas de tránsito y circular en condiciones seguras. “Manejar implica una responsabilidad individual indelegable: conducir alcoholizado, ignorar el cinturón o incumplir la ley no es un error menor”, subrayó el comunicado oficial.

Las autoridades confirmaron que los controles continuarán a lo largo de toda la temporada de verano, con el objetivo de reducir riesgos en las rutas y garantizar la seguridad de todos los usuarios.