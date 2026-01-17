RÍO GRANDE BRINDA VARIADAS PROPUESTAS PARA DISFRUTAR EN FAMILIA

Rio Grande 17/01/2026.- “RGA ALIMENTOS” EN EL PASEO CANTO DEL VIENTO El punto de venta funciona de 10 a 20 horas, el viernes y sábado, mientras que el domingo abrirá sus puertas de 10 a 13 horas, en Fagnano 650. Durante el fin de semana, las vecinas y vecinos podrán adquirir pollos y tomates agroecológicos de RGA Alimentos y productos de productores locales como pescados, huevos y hortalizas.

DISFRUTÁ DE LA CALESITA DE ZONA SUR



La calesita está ubicada en Rafaela Ishton y Tolhuin, la cual está abierta de miércoles a domingos, de 15.30 a 19 horas. La actividad es libre y gratuita, destinada a las infancias y está sujeta a las condiciones climáticas.

“MERCADO DEL ATLÁNTICO” EN EL PASEO



Este espacio atenderá este viernes 16 de 10 a 16 horas y el sábado 17 desde las 16 hasta las 20 horas, en Fagnano 650. Allí la comunidad podrá encontrar productos elaborados por emprendedores, artesanos y productores locales.

VERANO EN EL PASEO



De miércoles a domingo, en el horario de 16 a 20 horas, el Paseo Canto del Viento abre sus puertas para que las y los riograndenses visiten los stands de emprendedores, artesanos y manualistas de nuestra ciudad, además de disfrutar de propuestas gastronómicas y artísticas.

ENTREGA DE PLANTINES EN EL PARQUE DE LOS 100 AÑOS



Este viernes 16 de enero, desde las 19 hasta las 21 horas, se llevará adelante una entrega de plantines en el Parque de los 100 años. La propuesta se desarrollará a cambio de la donación de un alimento no perecedero.

“VACACIONES EN EL PARQUE”



El Parque es escenario de diferentes actividades durante el fin de semana donde las vecinas y vecinos se encontrarán con un patio gastronómico y cultural, de 21 a 00 horas. Mientras que el domingo, de 15 a 19 horas, se sumarán actividades recreativas destinadas a las infancias.

TALLER DE COLLAGE



Este sábado 17 de enero, a las 17.30 horas, se realizará este taller en el Paseo Canto del Viento (Fagnano 650). Es una propuesta abierta a toda la comunidad y deben asistir con revistas, fotos o imágenes que les gusten; tijera, plasticola, marcadores, lápices o lo que quieran para intervenir.

“TARDE EN LA PLAZA” DE ZONA SUR



El sábado 17, a partir de las 16 horas, se llevará a cabo esta actividad en la Plaza Costa del Mar, ubicada en Los Laureles y Olavarría. Durante la jornada habrá juegos, cosas ricas para compartir con los presentes y muchas sorpresas. La jornada está sujeta a las condiciones climáticas.

