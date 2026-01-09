RGA ALIMENTOS: ENCONTRÁ PRODUCTOS FRESCOS TODO EL AÑO

Rio Grande 09/01/2026.- RGA Alimentos continúa acercando productos frescos, de calidad y con el sabor de siempre a las familias fueguinas. Los mismos se pueden encontrar en el punto de venta en el Paseo Canto del Viento, en Fagnano 650.

RGA Alimentos garantiza frescura, seguridad y confianza en cada producto que llega a la mesa de los fueguinos. En la actualidad, se encuentran disponibles diferentes variedades de tomates junto a ajíes y pollos frescos.

El punto de venta de RGA Alimentos se encuentra en el Paseo Canto del Viento, ubicado en Fagnano 650, de martes a sábado de 10:00 a 20:00 y los domingos de 10:00 a 13:00.

Los productos de RGA Alimentos se encuentran disponibles también, en comercios y puntos de venta habilitados, acercando opciones frescas y saludables para toda la provincia. Aquellos vecinos y vecinas interesados pueden encontrar el punto de venta ingresando a la página web: https://rgactiva.com.ar/puntos-de-venta.

Desde el Municipio de Río Grande, a través de Río Grande Activa, se busca que más hogares disfruten de alimentos frescos y saludables. Como así también, sumar valor agregado a la producción local y afianzar la Soberanía Alimentaria en la provincia.