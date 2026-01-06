Reyes Magos: con los juguetes liderando, las ventas aumentaron por debajo del 1%

Reyes 06/01/2026.- Los datos se desprenden de la Cámara del sector juguetero. El ticket promedio se ubica por encima de los 20 mil pesos.

Las ventas de juegos y juguetes para el día de los Reyes Magos registró una mejora del 0,9% en unidades con respecto al 2025, producto de una “intensa campaña de promoción” de la fecha, según detalló la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

Según datos relevados por la Cámara juguetera -y a los que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas-, más del 80% de los regalos corresponden a juegos y juguetes, con una “marcada preferencia” por propuestas didácticas y de juego activo.

Asimismo, la CAIJ señaló que la promoción de la fecha -que incluyó acciones presenciales con los Reyes Magos en jugueterías de todo el país- “permitió sostener el nivel de actividad y lograr una leve mejora frente al desempeño de Navidad, en un contexto de consumo todavía muy exigente”, según el presidente de la Cámara Matías Furió.

Categorías más elegidas

Entre los productos más demandados se destacaron:

Juguetes orientados al aprendizaje temprano (formas, colores, números, letras y encastres).

(formas, colores, números, letras y encastres). Juegos de mesa en formato pocket.

en formato pocket. Y juguetes de aire libre, especialmente aquellos vinculados a la temporada de verano (como lanza aguas, flota flota, camioncitos, inflables, piletas, entre otros).