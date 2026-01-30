Resolución 40/2026 del Ministerio de Economía de la Provincia: IRIARTE ADVIRTIÓ QUE MEDIDAS PROVINCIALES AFECTAN DIRECTAMENTE A VECINOS Y TRABAJADORES

Ushuaia 30/01/2026.-El secretario de Gobierno del Municipio de Ushuaia expresó su preocupación por decisiones del Gobierno Provincial que afectan la prestación de servicios, el operativo invierno y la discusión salarial en mesa paritaria.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, manifestó su profunda preocupación ante medidas adoptadas por el Gobierno Provincial que impactan de manera directa en la capacidad del Municipio para dar respuestas concretas a los vecinos y vecinas de la ciudad.

“Estamos trabajando en cuantificar el impacto de estas decisiones, pero más allá de los números, se trata de una medida inconsulta que afecta a todos los vecinos de Ushuaia”, afirmó Iriarte, al tiempo que advirtió que estas acciones resienten áreas sensibles como el pavimento urbano, la prestación de servicios municipales y el operativo invierno.

En ese sentido, el funcionario remarcó que la situación también genera incertidumbre respecto a la pauta salarial que se discute en la mesa paritaria con los gremios. “Estas medidas ponen en riesgo los aumentos salariales que estamos discutiendo con los trabajadores municipales, en un contexto económico muy complejo”, señaló.

Iriarte subrayó que, mientras el Municipio avanza en un proceso de reordenamiento interno, achicamiento de estructura y eficientización de recursos, este tipo de decisiones representan “un golpe muy fuerte” para la gestión local.

“Nos hablan de administrar los recursos provinciales de manera responsable, pero lo que vemos es que se castiga a los vecinos de Ushuaia. Es necesario que comiencen a administrar los recursos provinciales con responsabilidad, sin seguir perjudicando a nuestra comunidad”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó que los municipios queden en el medio de disputas políticas ajenas. “Es una irresponsabilidad que Ushuaia quede atrapada en la pelea del gobernador con el presidente, y además termine pagando las consecuencias del ajuste nacional. Milei ajusta a los gobernadores, los gobernadores ajustan a los municipios, y los municipios terminamos pagando conflictos que no generamos”, expresó.

Finalmente, Iriarte enfatizó que “esta medida deja indefensos a los vecinos, con menos servicios y menos capacidad de respuesta del Estado municipal, y también afecta directamente a los trabajadores en la discusión de una pauta salarial justa”.