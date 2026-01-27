PORTAL DE PACIENTES: MÁS DE 400 TURNOS Y CERCA DE 1.000 USUARIOS EN SU PRIMERA SEMANA

Tierra del Fuego 27/01/2026.- En su primera semana de funcionamiento, el Portal de Pacientes registró 420 turnos gestionados en hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de toda la provincia.

En paralelo, la plataforma obtuvo un importante nivel de adhesión por parte de la comunidad. Durante los primeros días de funcionamiento, se contabilizaron 927 personas registradas, lo que evidencia el interés de la población en incorporar esta modalidad digital para la gestión de turnos y consultas.

La subsecretaria de Calidad y Tecnologías de la Información del Ministerio de Salud, Zoila Montoya, destacó que el balance inicial es positivo y subrayó que el proceso de implementación es progresivo.

“La disponibilidad de turnos continúa siendo progresiva. Se están reincorporando los profesionales y el personal administrativo de sus vacaciones, y el personal administrativo es indispensable para la carga de turnos en el sistema”, explicó.

En ese sentido, la funcionaria remarcó que la incorporación de especialidades y cupos se realiza de manera gradual, a medida que se completa la carga de agendas en hospitales y centros de salud.

“Le pedimos a las personas que sigan insistiendo en la búsqueda de turnos a través de la web, porque se irán incorporando más turnos de manera paulatina”, señaló Montoya.

Asimismo, la subsecretaria hizo hincapié en la importancia del registro previo en la plataforma. “Les pedimos además a las personas que se inscriban en el Portal, para que cuando tengan necesidad de un turno no haya demoras en la registración”, agregó.

Desde el Ministerio de Salud se recordó que el Portal de Pacientes es una herramienta que complementa el sistema de turnos presencial, que continuará funcionando para garantizar el acceso a la atención de aquellas personas que no utilizan herramientas digitales.

El Portal de Pacientes permite solicitar, cancelar y reprogramar turnos para consultas ambulatorias, visualizar órdenes médicas, recetas, certificados e informes de estudios, y gestionar turnos para familiares a cargo, entre otras funcionalidades. La plataforma está disponible las 24 horas a través del sitio web:

https://pacientes.tdf.gob.ar