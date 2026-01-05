PLAN DE OBRAS VIALES: SE REALIZAN TAREAS DE MEJORAMIENTO EN DIVERSAS ARTERIAS

Rio Grande 05/01/2026.- El Municipio de Río Grande informa a los vecinos y vecinas que, en el marco del Plan de Mejoramiento Vial que se lleva adelante en distintos sectores de la ciudad, a partir de este lunes se estarán realizando trabajos de mejoramiento en diversas arterias.

Por tal motivo, se solicita a la comunidad transitar con precaución en los siguientes tramos: Rosales y Piedrabuena; Estrada entre Obligado y Moyano; Pasaje Cabral entre Moyano y Alberdi; Malvinas y Roldán; Juárez Celman y Almafuerte; Sarmiento al 2800; Einstein en la esquina Thorne; Presidente Ortiz entre 25 de mayo y Don Bosco; Pasaje Chamorro esquina Perón; Pasaje Chamorro y Gobernador Paz; y Pasaje Villegas entre Irigoyen y Colón.

Las zonas intervenidas se verán afectadas en al menos un carril hasta la finalización de los trabajos de remediación previstos, los cuales incluyen el retiro de la capa asfáltica, reparación de la base y el posterior recapado.

Estos trabajos forman parte del Plan de Obras Viales que impulsa el Municipio de Río Grande, con el fin de mejorar la circulación y brindar mayor seguridad vial a los vecinos y vecinas.