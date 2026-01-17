PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL: CONTINÚAN LOS TRABAJOS EN DIVERSAS ARTERIAS DE LA CIUDAD

Rio Grande 17/01/2026.- El Municipio de Río Grande informa a los vecinos y vecinas que, en el marco del Plan de Mejoramiento Vial, se realizan trabajos de mejoramiento en calles de distintos sectores de la ciudad. La gestión del intendente Martín Perez ratifica así su compromiso con la calidad de vida de las y los riograndenses.

En virtud de los mismos, se solicita a la comunidad transitar con precaución en los siguientes tramos: Piedrabuena y Darwin, José Hernández y Estrada, Prefectura naval y Kayén; Prefectura Naval e Isla de los Estados, Pioneros Fueguinos al 500; Pioneros Fueguinos al 950; Isla de los Estados y Pioneros fueguinos.

Las zonas mencionadas son intervenidas con labores de demolición y retiro de escombros, las cuales afectan al menos un carril hasta la finalización de los trabajos previstos.

Cabe destacar que, días previos, se realizaron trabajos de hormigonado en las siguientes arterias: Infanta Isabel al 500, Antártida Argentina entre Lola Kieps y Angela Loig, Pasaje Villegas entre Irigoyen y Colón; Pasaje Chamorro y Gobernador Paz, Pasaje Chamorro y Perón; Sarmiento al 2800, Ortiz entre 25 de Mayo y Don Bosco, Einstein y Thorne, Juárez Celman y Almafuerte; Islas Malvinas y Roldán, Pasaje Sargento Cabral entre Moyano y Alberdi, Estrada entre Obligado y Moyano, Rosales entre Estrada y Piedrabuena y Wilson entre María Curie y Curupaity.

En los próximos días continuarán las labores, priorizando los sectores de mayor tránsito y los accesos a los barrios, reafirmando el objetivo de construir una Río Grande más segura, ordenada y con infraestructura acorde a su desarrollo.

Este tipo de intervenciones son posibles gracias a una planificación ordenada, al uso eficiente de los recursos por parte de la gestión municipal y al compromiso permanente de sus trabajadores, lo cual permite sostener en el tiempo un plan integral de mantenimiento urbano en Río Grande.