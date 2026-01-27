Para Tierra del Fuego no hay inversión prevista en obra pública en 2026, cera cero o casi nula.

- Impacto en transferencias: La provincia perdió aproximadamente $50.000 millones en transferencias nacionales totales entre 2024 y 2025, lo que afectó directamente la financiación de infraestructura.
- Caída de fondos discrecionales: Se registró una reducción del 84,8% en los fondos discrecionales enviados por Nación durante el ejercicio 2025.
- Suspensión de obras viales: El Gobierno nacional suspendió definitivamente el financiamiento de obras viales en la provincia, lo que generó deudas por mantenimiento de rutas y detuvo proyectos estratégicos.
- Sector construcción: La falta de inversión nacional provocó la pérdida de 1 de cada 3 puestos de trabajo en el sector de la construcción en la isla.
- Presupuesto 2025 sin aportes: El presupuesto provincial y los municipales (como el de Río Grande) se diseñaron bajo la premisa de recibir cero aportes del Gobierno Nacional para obra pública, obligando a las administraciones locales a utilizar fondos propios para el mantenimiento básico.
Para compensar parcialmente esta falta de inversión, la Legislatura provincial aprobó el Presupuesto Provincial 2025, aunque rechazó un endeudamiento adicional de $20.000 millones que el Ejecutivo solicitaba para obras de infraestructura.
Balance económico financiero de 2025 en Tierra del Fuego
Para 2026, la proyección para Tierra del Fuego es que la inversión nacional en obra pública seguirá siendo cero o casi nula, con un enfoque provincial en sostener los servicios esenciales e inversión con recursos propios. El presupuesto nacional para 2026 prevé un recorte del 95% en fondos clave para la obra pública en las provincias.
Proyección Nacional
- Recorte de fondos: El presupuesto nacional aprobado para 2026 mantiene la política de ajuste, con una reducción drástica de las transferencias de capital a las provincias destinadas a infraestructura.
- Prioridades Nacionales: Si bien el mensaje que acompaña el presupuesto nacional menciona dar prioridad a obras viales, ferroviarias y energéticas, esto se hará en el marco de un plan general de austeridad y superávit fiscal.
- Crecimiento Económico General: Organismos como el FMI proyectan un crecimiento del PBI argentino del 4% para 2026, pero este crecimiento no implica necesariamente una reactivación de la inversión pública federal en las provincias, que sigue paralizada.
Proyección Provincial para Tierra del Fuego
- Presupuesto Provincial 2026: El gobierno de Tierra del Fuego presentó un presupuesto de $2,28 billones con un déficit financiero proyectado de $49.192 millones, asumiendo la falta de aportes nacionales para obra pública.
- Financiamiento Propio: La provincia planea destinar la inversión en obra pública con recursos propios y a través de un plan de bacheo urbano que se extenderá hasta 2026.
- Endeudamiento: El presupuesto contempla obtener financiamiento por hasta $30 mil millones para diversas obras y emitir Letras del Tesoro por otros $30 mil millones, buscando alternativas ante la ausencia de fondos federales.
- Impacto Social: La falta de inversión nacional sigue generando preocupación por su impacto negativo en el empleo y la economía local, con la construcción aún sin recuperar los niveles de 2023.
