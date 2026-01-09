Opinión: Tierra del Fuego, noticia nacional, que no te idiotice la derecha, el pais está fundido.

Porque crees que el gobierno de Tierra del Fuego es noticia nacional?

1 hay que tapar las coimas de Karina, el 3% que le sacaban a los discapacitados.

2 hay que tapar otro endeudamiento de 3000 millones de dólares.

3 hay que tapar los 28 mil millones de la SIDE de Caputito.

4 hay que tapar la quita de coparticipacion de 50.000 millones para tierra del fuego que, se quedó Nacion.

5 hay que desaparecer a Espert y Villaverde de los medios, ambos narcos y con documentos que lo prueban, nexo con Fred machado.

6 hay que tapar las cuentas off shore de Santilli.

7 hay tapar el cierre diario de empresas en todo el país.

8 hay que tapar el papelón internacional del Cartel de los soles que no existe.

9 hay que tapar los correo de Pauli a empleados de la legislatura.

9 hay que ocultar que los senadores fueguinos ya tienen las pymes armadas con los «asesores».

10 hay distraer contra intervención del puerto de Ushuaia, la verdadera intención de colocar una base militar integrada con los yankees.

11 hay que ocultar otra caída estrepitosa del consumo.

12 la caída monumental de la venta de autos.

13 la caída en la ventas de combustibles en todo el país

14 el brutal recorte a los jubilados.

15 el vaciamiento de la educación en todos los niveles.

16 hay que tapar el escandaloso cierre de la ANDIS, caja de Karina y todos los demás chorros.

17 el abandono de la obra pública nacional, no hay una ruta transitable.

18 hay que tapar la renuncia de 10 mil docentes.

19 hay que tapar la destrucción de la industria fueguina por el.quite de aranceles a la importación de celulares y la caída del consumo.

20 hay que tapar los vetos vergonzantes de argentina en organismos internacionales como la ONU, CELAC, OEA Y DAVOS

21 hay que tapar la venta de los terrenos de ferrocarriles a privados amigos de Milei.

22 Hay que tapar la venta de terrenos del INTA.

23 Los más de 68 mil despidos del estado nacional, sin que puedan explicar dónde están los 6 mil millones de dólares que, «se ahorraron», o ¿se robaron?.

24 hay que esconder el fracaso de la compra de aviones viejos, y que ahora sus software lo manejan los chilenos, aliado de Inglaterra.

25 Hay que esconder una obra social para los israelíes en Argentina.

26 hay que tapar la venta de media patagonia a Árabes, israelíes y demás extranjeros.

27 Hay que tapar el desastre ecológico de la mega minería, la contaminación de ríos y lagos en el norte del pais.

28 El impulso a la salmonicultura contra todos los estudios científicos que señalan el daño ecológico que producen como en Chile.

29 Hay que ocultar a Ritondo, Luis Juez y a todos a los que les compraron el voto en un desayuno.

30 hay que ocultar que Milei ya dio como tres vueltas al mundo viajando con la tuya y no obtuvo un solo peso.

31 hay que ocultar que el RIGI fue un fracaso.

32 Hay que negar que tu salario se devaluó 40% en dos años y que el 72 % de los trabajadores formales cobra menos de un millón de pesos

33 Hay que esconder la pobreza, que con el dato anterior no necesito explicar.

34 hay que esconder que el 70 % de los argentinos está endeudado con tarjeta de crédito en más de un millón de pesos.

35 hay que negar la alianza con Israel, cuyo presidente tiene pedido de captura internacional de ONU por crímenes de lesa humanidad.

36 Hay que distraer y justificar que este presidente que votaste no puede dar una conferencia de prensa ni siquiera con los periodistas funcionales a la derecha, porque en medio de una nota lo interrumpen porque está diciendo estupideces.

37 hay que ocultar que el presidente solo ha visitado 2 0 3 provincias en 2 años de gobierno, Santa Fe y Córdoba, y Chaco para inaugurar una iglesia evangélica.

38 Hablando de inauguraciones, en 24 meses no pudieron inaugurar ni una alcantarilla, ni un solo hospital, una escuela, una comisaría, un baño químico, nada, una canilla pública, un jardín de infantes, una calesita, nada.

39 hay que ocultar al ejercito de trolls, que demandan 60 mil millones de pesos para instaurar, violencia, vulgaridades, mediocridades y indigencia mental en redes sociales, generando odio, resentimiento, envidia y mostrando un ejercido de mediocres, vacíos de contenido solo pagados para hacer daño.

nudo gordiano la degradación que llevó al congreso a Lemoine, Villaverde, Karina Celia Vázquez, alias Karen Reichardt y otro grupete de vedetongas de cuarta, con un intelecto subterráneo y avergonzando a todo un pais con escándalos de mecheras. 40 y a no olvidar a los que con el cartelito de profesionales, salen a defender todo esto, con el versito patético de «si me dicen de donde saco los fondos..», esa falta de ideas y la perversidad de las acciones, primitivas, terraplanistas son ella degradación que llevó al congreso a Lemoine, Villaverde, Karina Celia Vázquez, alias Karen Reichardt y otro grupete de vedetongas de cuarta, con un intelecto subterráneo y avergonzando a todo un pais con escándalos de mecheras.

41 Los nuestros son Santiago Pauli, Coto y Monte de Oca, no necesitan presentación, ya llevan papelones a cuestas, como Pauli asistiendo al asado del festejo del recorte a las jubilaciones, o su patética defensa del subregimen industrial o peor aun diciendo que la derecha debe avanzar en Tierra del Fuego.

Por todo esto es noticia el gobierno de nuestra provincia, a esto sumale los trolls pagos de la derecha para ponerle más nafta al fuego y tenes el origen de lo que llaman crisis, el pais entero está en crisis, si no lo asumis, no sos un negacionista, sos un ignorante, que, aclaro, no es un insulto, por las dudas, es ignorar, desconocer, en este caso una realidad irrefutable.

Creer que al pais le va bien, no esta ni en mis peores pensamientos, pero ademas, porque acabo de recorrer medio pais, en auto, viendo realidades que la derecha fueguina, desconoce y en el peor de los casos, niega o justifica.

Esa derecha es la que asesora, opina, se camufla como los camaleones y se adapta a cualquier cosa con tal de salvar el cuero propio, pero jamas lo haria por la comunidad. Así les va, pidiendo prestamos para pagar salarios y aguinaldos, con dinero que aportamos todos. Siempre obtienen beneficios para ellos.

y resulta fantástico ver que el Banco de la Provincia, otorgue estos prestamos a comerciantes que no venden, porque no hay un peso, ¿porqu eno impulsan el consumo?, ¿prestamos para producir en un pais con salarios sin poder adquisitivo?.

Es evidente que los asesora el enemigo, pero de las crisis se sale con planificación, dejando de ser individuos y pasando a ser ciudadanos, cuidando los fondos públicos, racionalizando y poniendo por delante de los caprichos y mezquindades personales, a la provincia. Una provincia con 3 ciudades y menos de 250 mil habitantes.

Esta es la segunda provincias mas afectada por el recorte de fondos nacionales después de Buenos Aires, de que habla la derecha cuando piden que mejores los salarios, si ellos se quedan con los fondos que les corresponden por ley, basta de tomarle el pelo a la gente y de idiotizar.

Este es un pais fundido, sin industrias, si quieren repetimos el dato, 28 empresas por dia cerraron en dos años, 17.000 en total dejando en la calle a 265.000 personas.

Que quede claro, ningún alcahuete de este gobierno va a impedir que cada vez que pueda diga lo que se, que rescate los informes y datos a los que tengo acceso, para serle funcional a la derecha, jamas, porque esa derecha bañada a baldes, no me vende ni un auto usado.

Los conozco desde que llegaron a la isla, y a esta altura de la vida estoy curado de espanto, no es creo nada, «entre ellos y yo hay algo personal», dijo el Nano.

