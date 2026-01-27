Más horas, menos sueldo: el fenómeno que golpea al empleo

Argentina 27/01/2026.- Cada vez más argentinos suman dos o más trabajos para sobrevivir. El pluriempleo creció 40% y refleja la pérdida brutal del salario real. Todos los números.

De la casa al trabajo, del trabajo a otro trabajo y, con suerte, de regreso al hogar. Esa es la rutina que se volvió cada vez más habitual en la Argentina de los últimos años. Tener un solo empleo dejó de ser sinónimo de estabilidad económica para una porción creciente de trabajadores, que hoy se ven obligados a sumar horas, changas o actividades paralelas para sostener sus ingresos.

Según un nuevo informe del Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), el pluriempleo creció 40% en los últimos ocho años, un fenómeno directamente vinculado con la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del mercado laboral.

En 2017, apenas el 8,5% de los trabajadores tenía más de un empleo. Dos años después, hacia el final del gobierno de Mauricio Macri, ese porcentaje ya había trepado al 10,7%. Al cierre de la gestión del Frente de Todos, el número rondaba el 11%, y en la actualidad, tras más de un año de administración de Javier Milei, alcanza el 11,9%. Es decir, casi uno de cada ocho trabajadores necesita más de un ingreso para llegar a fin de mes.

El salario corre de atrás frente a la inflación

El avance del pluriempleo no es un fenómeno aislado. Está directamente ligado a la caída sostenida del salario real. De acuerdo con el mismo informe de Cifra-CTA, el salario registrado perdió un 5,8% frente a la inflación durante la era Milei, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) oficial.

Sin embargo, los investigadores advierten que la pérdida sería aún mayor si el IPC se midiera con un patrón de consumo actualizado. Utilizando una canasta basada en hábitos de 2017-2018

—y no en estructuras de consumo de principios de siglo—, la caída del salario real alcanzaría el 9,8%.

El impacto no fue homogéneo. Los trabajadores del sector privado registraron una baja del 0,9%, mientras que los empleados estatales sufrieron un recorte mucho más severo: 14,4% en promedio. Dentro de ese universo, la diferencia entre jurisdicciones es contundente: los salarios de los estatales provinciales cayeron 6,5%, pero los de la administración nacional se desplomaron 33,3%.

Cuatro vías de ajuste del empleo

Un diagnóstico similar surge de un reciente informe de la consultora C-P, dirigida por Pablo Moldovan y Federico Pastrana, que describe cómo el ajuste del mercado laboral se canaliza por cuatro vías simultáneas.

Por un lado, aumentó la desocupación, que pasó del 6,2% al 7,6%. A eso se suma el crecimiento del subempleo, es decir, personas que trabajan menos horas de las que desean, con un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto de 2023.

La tercera vía es el reemplazo de empleo formal por modalidades más precarias: los puestos registrados cayeron 2,8 puntos porcentuales, mientras que crecieron el empleo informal (+1,9) y el cuentapropismo (+0,2). La cuarta, cada vez más visible, es el pluriempleo.

“Frente a las dificultades de ingresos, las personas buscaron otro trabajo que les permita complementar lo perdido. El pluriempleo viene creciendo en los últimos años, muy asociado a las caídas de los ingresos reales”, señala el informe de C-P.

Plataformas, changas y trabajos paralelos

La expansión del pluriempleo fue facilitada por el auge de las plataformas digitales, que ofrecen una salida rápida —aunque precaria— para sumar ingresos. Muchos trabajadores recurren a su propio vehículo para manejar en Uber, Cabify o Didi, o realizan repartos para Mercado Libre y otras firmas de comercio electrónico.

Otros optan por subirse a la moto o a la bicicleta y repartir pedidos a través de Rappi o PedidosYa. Sin embargo, los especialistas aclaran que el fenómeno va mucho más allá de las apps. Incluye docentes que suman horas en varias escuelas, empleados administrativos que hacen trabajos freelance, técnicos que multiplican clientes y profesionales que combinan empleos formales con actividades independientes.

El denominador común es el mismo: trabajar más ya no garantiza vivir mejor, y el pluriempleo aparece como una respuesta defensiva ante un salario que pierde contra la inflación y un mercado laboral cada vez más fragmentado.

