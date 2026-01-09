Lechman advirtió por la crisis provincial: “Arrancamos pidiendo plata prestada; con plata ajena gobierna cualquiera”

Ushuaia 09/12/2026.- El legislador provincial Jorge Lechman trazó un diagnóstico severo sobre la situación económica y social de Tierra del Fuego y sostuvo que el principal problema del actual gobierno es la falta de sinceramiento. En diálogo con Radio Provincia, afirmó que la provincia “arrancó el año con el pie izquierdo”, cuestionó la dependencia financiera del pasado reciente y advirtió que “no hay margen para chicanas” en un contexto atravesado por la pobreza y el deterioro de servicios esenciales.

“Arrancamos con el pie izquierdo, pidiendo plata prestada. Ojalá nos tapen la boca y puedan encarrilar el rumbo, pero lo primero que hay que hacer es aceptar que tenemos un problema grave: financiero, de recursos”, señaló Lechman al inicio de la entrevista.

En ese marco, rechazó el discurso que responsabiliza exclusivamente al gobierno nacional por la falta de fondos. “Cuando escuchamos decir que la Nación no manda nada, no es así. La Nación envía la coparticipación que tiene que enviar. Yo no defiendo a ningún Ejecutivo nacional, sea cual sea el signo político. Defiendo los intereses de los fueguinos en relación con la coparticipación. Acá hay que decir la verdad”, afirmó.

Lechman insistió en que a Tierra del Fuego le faltó, durante los últimos años, una administración austera y realista. “Siempre dije que a la provincia le hacía falta un gran administrador, alguien que se pare en la caja y diga ‘esto es lo que tenemos y sobre estos recursos vamos a trabajar’. Antes era fácil: había una inflación galopante que licuaba todo y levantabas el teléfono —en referencia al vínculo del gobierno fueguino con el gobierno nacional de Alberto Fernández— y te mandaban lo que necesitabas. Así, con plata ajena, gobierna cualquiera”, disparó.

El legislador advirtió que ese esquema se terminó y que persistir en negarlo profundiza la crisis. “Si seguimos auto engañándonos y pensando que esto es la isla de la fantasía, donde llamás a Papá Nación y te salva, el futuro de Tierra del Fuego es muy oscuro”, sostuvo.

Pobreza, prioridades y responsabilidad política

Lechman fue especialmente crítico al describir el impacto social del escenario actual. “Tenemos más del 50% de pobreza en Tierra del Fuego. No es joda lo que nos está pasando. No hay margen para chicanas ni para palos en la rueda”, afirmó, y remarcó que la situación exige decisiones urgentes.

Si bien aclaró que no tiene “ningún tipo de animosidad” personal contra el gobernador Gustavo Melella, marcó con claridad una diferencia política. “Si mañana la provincia tiene un problema de institucionalidad que ponga en riesgo el sistema democrático, voy a estar parado al lado del gobernador. Ahora, lo que no puedo avalar es el desmanejo que ha tenido la provincia”, expresó.

En esa línea, cuestionó la falta de prioridades del Ejecutivo. “La educación tiene que ser el punto número uno, seguida de la salud. Este gobierno lleva seis años y no es que entró la semana pasada. En seis años, lamentablemente, ningún fueguino logró vivir mejor”, señaló, en alusión directa al eslogan oficial de gestión.

También relativizó el argumento de la pandemia como explicación central de la crisis. “La pandemia fue en todo el país y hubo una colaboración inaudita. No se le puede echar la culpa a la pandemia de todo”, afirmó.

Reforma constitucional: “No son los tiempos”

La posible reforma de la Constitución provincial también formó parte de la entrevista y fue abordada por Lechman con una postura tajante. Para el legislador, avanzar en ese camino en el contexto actual sería “un grave error”.

Fuente: Radio Provincia, «Entre Nosotros».