Las auditorías del Tribunal de Cuentas de la Provincia fueron ineficaces para prevenir el desfinanciamiento.

- Auditoría de Inversión y Cumplimiento: El TCP realiza anualmente el control de la Cuenta de Inversión. Para el ejercicio 2024 (auditado en 2025), se emitieron informes técnicos (como el INF-TEC-AOP-AT-74-2025) que evalúan el grado de cumplimiento de las leyes de creación y el manejo financiero de la DPP.
- Planificación 2025: El Plan Anual de Auditoría para 2025 proyectaba más de 2,000 intervenciones en toda la administración pública provincial, incluyendo controles específicos de cuentas de ejercicio para el Puerto de Ushuaia y el de Río Grande.
- Intervención Federal por Auditoría Externa: El 21 de enero de 2026, el Gobierno Nacional oficializó la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia. Esta medida no fue tomada por el Tribunal de Cuentas provincial, sino por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) tras una auditoría nacional que detectó un presunto desvío de entre $5.000 y $6.000 millones de pesos hacia el tesoro provincial para cubrir déficit, en lugar de reinvertirlos en infraestructura portuaria.
-
16 abr 2025 — INFORME TÉCNICO. Ref.: TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO. (TCP). Ushuaia,. INF-TEC-AOP-AT-74-2025 miércoles …www.legistdf.gob.ar
-
Resolución CGP N 217-2024 – Error
1 ene 2025 — Puerto Ushuaia y Puerto Río Grande. 4.13. CUENTA DE EJERCICIO 2024. Tipo de control: Control de la Cuenta del Ejercicio aprobada p…Tribunal de Cuentas, Provincia de Tierra del Fuego
-
provincia de tierra del fuego, antártida e islas del atlántico sur …
2 oct 2023 — 12 de Octubre N° 131-Ushuaia a Le. Sra. VICEGOBERNADORA Y. PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL. Martillera Pública Mónica URQU…www.legistdf.gob.ar
- Diferencia de enfoque: El Tribunal de Cuentas provincial realiza auditorías de legalidad y contabilidad. Es decir, verifica que el gasto tenga una factura válida y que se cumplan los pasos administrativos. Sin embargo, la auditoría nacional que provocó la intervención en enero de 2026 fue de gestión y finalidad: detectó que el dinero recaudado por tasas portuarias (que por ley debe reinvertirse en el puerto) fue desviado al Tesoro Provincial para pagar sueldos o déficit general. El TCP a menudo registra estos movimientos pero no tiene la facultad política de impedirlos si el Gobierno emite un decreto que los autorice.
- Advertencias previas: No es exacto decir que fueron «inservibles» en términos de registro. En informes de 2024 y 2025, el TCP emitió observaciones técnicas sobre el manejo de fondos de la Dirección Provincial de Puertos (DPP). El problema es que el Tribunal suele aplicar multas administrativas menores o emitir «dictámenes no vinculantes» que no frenan el desvío de fondos a gran escala.
- El conflicto de la «Escribanía»: Sectores de la oposición y la propia Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) argumentan que el TCP ha actuado más como una «escribanía» que como un órgano de control real. Al no haber denunciado penalmente el desvío de los $6.000 millones detectados en 2026, la Nación consideró que el control interno provincial falló, justificando la intervención externa.