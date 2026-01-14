La situación de los trabajadores argentinos es de «pobreza por ingresos o erosión consolidada».
PorArmando Cabral
Tierra del Fuego 14/01/2026.- El informe que damos a conocer aquí muestra que la pobreza no es lo que el relato oficial pretende instalar, el cálculo del destruido poder de compra de los trabajadores, cuál es el porcentaje de aumentos que deberían otorgarse otorgarse para empatar con la situación anterior a la asunción de LLA. Cuando 1000 pesos en realidad son 670.
La situación del trabajador argentino es de
pobreza por ingresos o erosión consolidada, donde a pesar de la desaceleración de los precios, el nivel de consumo se mantiene en mínimos históricos debido a que los salarios no han recuperado el terreno perdido.
Paso 1: Diferencia entre flujo (inflación) y stock (salario real)
Es fundamental distinguir que la inflación del 2,8% es una medida de velocidad (qué tan rápido suben los precios hoy), mientras que la pérdida del 33% es una medida de daño acumulado. Que la inflación baje no significa que los precios bajen, sino que suben más lento. Si el salario perdió un un 33%33 %
33% de su valor real, el trabajador ha pasado de tener una capacidad de compra de 100 unidades a solo 67 unidades.
Paso 2: Cálculo de la recomposición necesaria
Para que el trabajador recupere el poder adquisitivo que tenía antes de la pérdida, no basta con que su sueldo aumente igual que la inflación. Se requiere un aumento por encima de la misma. Matemáticamente, para volver al estado inicial (1.01.0 ) desde una pérdida del 33%( 0.670.67 0.67 ), el aumento necesario se calcula como:
Aumento necesario=10.67−1≈0.4925 Aumento necesario equals 1 over 0.67 end-fraction minus 1 is approximately equal to 0.4925
Aumento necesario=10.67−1≈0.4925
Esto significa que el trabajador necesita un incremento real (por encima de la inflación) del 49,25% solo para empatar su situación anterior.
Paso 3: Impacto en la estructura de gasto
Con una pérdida del 33% , la estructura de gasto del hogar se modifica. Los gastos fijos (alquiler, servicios, transporte) pasan a ocupar un porcentaje mucho mayor del ingreso total. Esto genera el fenómeno de los «trabajadores pobres»: personas con empleo formal que, debido a la brecha acumulada, no alcanzan a cubrir la Canasta Básica Total, a pesar de que la inflación mensual parezca «controlada».
La situación del trabajador es de vulnerabilidad económica persistente. Aunque una inflación del 2,8% brinda mayor previsibilidad, la pérdida acumulada del 33% implica que el nivel de vida se ha degradado a un nuevo piso mucho más bajo. El trabajador se encuentra en una etapa de estancamiento del consumo, donde el ingreso se destina casi exclusivamente a la supervivencia, eliminando la capacidad de ahorro y el acceso a bienes durables o esparcimiento.
Rio Grande 19/12/2025.- Esto está dedicado a todos los que, una vez mas caímos en la trampa de “el que mas promete, es el que menos cumple”. Han pasado 42 años de la recuperación de la democracia y hoy vemos con estupor que volvimos a vivir momentos similares a los que vivimos entre 1976 y 1983.
Una síntesis de la devastadora política de la derecha en Argentina después de dos años.
Rio Grande 18/12/2025.- La industria China produce productos de muy buena calidad, de hecho hoy es uno de los tres países con tecnología de avanzada y a superado a Estados Unidos, que según los informes de especialistas esta unos 30 años adelante del pais del norte. Aun asi, argentina insiste en comprar los productos de mala calidad a partir de la apertura de importaciones, sin repuestos, sin servicio pos venta y revendiéndolos a precios escandalosos, cuando en otros países de América Latina, esos productos cuestan un 50% menos y la ganancia es de entre un 2 y 4 %, en argentina superan ampliamente el 30%
Tierra del Fuego 17/12/2025.- El libro «Parásitos Mentales» de Axel Kaiser es un verdadero compendio de provocaciones, destrato y subestimación de todo lo que no sea de derecha. El pensamiento de este escritor formado básicamente en Alemania y admirador de la Escuela Austriaca, descalifica permanentemente al progresismo calificándolo de «infección» y al socialismo como «un parasito que ha infectado a los países de occidente», al igual que se refiere a los derechos sociales como otro parasito. De este texto salen la mayor parte de todo los insultos y descalificaciones que Milei a dirigido a sus opositores, entre ellos que «somos superiores estéticamente», algo que Kaiser tambien ha mencionado en este «libro». Como repeler esta ideas en Tierra del Fuego y como reducir el discurso de odio, la producción y el trabajo rechazando estas arbitrariedades que solo provocan, pobreza, dependencia y desfiguran la palabra libertad.
Rio Grande 15/12/2025.- Los dirigentes que se ofenden y cortan la comunicación ante críticas suelen estar atrapados entre inseguridad personal y culturas políticas poco democráticas. El costo es alto: pierden legitimidad, capacidad de gestión y conexión con la sociedad. La solución pasa por fomentar liderazgos más resilientes, abiertos y conscientes de que la crítica es un insumo indispensable para gobernar mejor. Que pasa en Tierra del Fuego y cuales son las consecuencias de los silencios institucionales.
Rio Grande 14/12/2025.- En este informe hacemos una comparativa de la situación de la industria, comercio y pymes y el resultado arroja que esta crisis es peor quela de 2001. En Rio Grande mas de 8000 personas perdieron sus empleos y en Ushuaia algo mas de 6000, la cifra no tiene antecedentes, empresarios y sindicatos locales afirman que “de todas las crisis que pasamos, esta es la peor”. En síntesis, 2025 superó en gravedad tanto a la crisis de 2001 como al período 2015–2019, dejando a la industria fueguina en su punto más vulnerable en dos décadas. ¿que se debería hacer para revertir la situación?, te lo contamos en este informe.
Esta es un área lista para widgets. Agregue algunos y aparecerán aquí.