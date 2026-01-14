La situación de los trabajadores argentinos es de «pobreza por ingresos o erosión consolidada».

Tierra del Fuego 14/01/2026.- El informe que damos a conocer aquí muestra que la pobreza no es lo que el relato oficial pretende instalar, el cálculo del destruido poder de compra de los trabajadores, cuál es el porcentaje de aumentos que deberían otorgarse otorgarse para empatar con la situación anterior a la asunción de LLA. Cuando 1000 pesos en realidad son 670.

La situación del trabajador argentino es de pobreza por ingresos o erosión consolidada, donde a pesar de la desaceleración de los precios, el nivel de consumo se mantiene en mínimos históricos debido a que los salarios no han recuperado el terreno perdido.

Paso 1: Diferencia entre flujo (inflación) y stock (salario real)

inflación del 2,8% es una medida de velocidad (qué tan rápido suben los precios hoy), mientras que la pérdida del 33% es una medida de daño acumulado. Que la inflación baje no significa que los precios bajen, sino que suben más lento. Si el salario perdió un un 33%33 % 33% de su valor real, el trabajador ha pasado de tener una capacidad de compra de 100 unidades a solo 67 unidades. Es fundamental distinguir que laes una medida de velocidad (qué tan rápido suben los precios hoy), mientras que laes una medida de daño acumulado. Que la inflación baje no significa que los precios bajen, sino que suben más lento. Si el salario perdió un un 33%33 %

Paso 2: Cálculo de la recomposición necesaria



Aumento necesario=10.67−1≈0.4925 Aumento necesario equals 1 over 0.67 end-fraction minus 1 is approximately equal to 0.4925 Aumento necesario=10.67−1≈0.4925 Para que el trabajador recupere el poder adquisitivo que tenía antes de la pérdida, no basta con que su sueldo aumente igual que la inflación. Se requiere un aumento por encima de la misma. Matemáticamente, para volver al estado inicial (1.01.0 ) desde una pérdida del 33%( 0.670.67 0.67 ), el aumento necesario se calcula como: Esto significa que el trabajador necesita un incremento real (por encima de la inflación) del 49,25% solo para empatar su situación anterior.

Paso 3: Impacto en la estructura de gasto

33% , la estructura de gasto del hogar se modifica. Los gastos fijos (alquiler, servicios, transporte) pasan a ocupar un porcentaje mucho mayor del ingreso total. Esto genera el fenómeno de los «trabajadores pobres»: personas con empleo formal que, debido a la brecha acumulada, no alcanzan a cubrir la Canasta Básica Total, a pesar de que la inflación mensual parezca «controlada». Con una pérdida del33% , la estructura de gasto del hogar se modifica. Los gastos fijos (alquiler, servicios, transporte) pasan a ocupar un porcentaje mucho mayor del ingreso total. Esto genera el fenómeno de los: personas con empleo formal que, debido a la brecha acumulada, no alcanzan a cubrir la Canasta Básica Total, a pesar de que la inflación mensual parezca «controlada».

La situación del trabajador es de vulnerabilidad económica persistente. Aunque una inflación del 2,8% brinda mayor previsibilidad, la pérdida acumulada del 33% implica que el nivel de vida se ha degradado a un nuevo piso mucho más bajo. El trabajador se encuentra en una etapa de estancamiento del consumo, donde el ingreso se destina casi exclusivamente a la supervivencia, eliminando la capacidad de ahorro y el acceso a bienes durables o esparcimiento.

Fuente:www.lalicuadoratdf.com.ar