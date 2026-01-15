“LA PROVINCIA RECUPERA SOBERANÍA ENERGÉTICA Y VUELVE A DECIDIR SOBRE SUS PROPIOS RECURSOS”

Tierra del Fuego 15/01/2026.- El presidente del Directorio de Terra Ignis, Maximiliano D’Alessio, afirmó que la transferencia de los yacimientos representa “un hito histórico para Tierra del Fuego”, al señalar que “por primera vez la Provincia pasa a encabezar la gestión de sus recursos energéticos a través de una empresa estatal”.

“Lo que se hizo fue perfeccionar un proceso que ya se había iniciado. A partir de ahora, Terra Ignis es formalmente la cesionaria de los yacimientos”, explicó y precisó que el trámite se completó con la firma ante el Escribano General de Gobierno, dando cierre a la etapa administrativa.

En ese marco, detalló que “la operación y el mantenimiento continúan de manera transitoria a cargo de YPF, a cuenta y orden de Terra Ignis, durante un período aproximado de 90 días, hasta que se defina el nuevo operador”. Al respecto, adelantó que “ya se inicia el proceso formal para recibir las presentaciones de los interesados”.

D’Alessio remarcó que este paso “materializa una visión estratégica del Gobernador Gustavo Melella, que fue la de crear una empresa provincial de energía y dotarla de herramientas reales para intervenir en un sector clave. Este es el primer gran hito de gestión de Terra Ignis. La Provincia recupera soberanía energética y vuelve a decidir sobre recursos que son estratégicos para su desarrollo”.

Asimismo, subrayó que uno de los ejes centrales del proceso fue la preservación del entramado productivo existente. “Se mantiene la mayor cantidad posible de puestos de trabajo y se garantiza la continuidad de la actividad. Frente a una eventual retirada de YPF, el impacto hubiera sido mucho más grave”, y destacó que el proceso también contempla “responsabilidad ambiental y mejora de la productividad de los pozos”.

Finalmente, destacó que “la Provincia no solo recupera capacidad de decisión, sino que sienta las bases para una planificación energética propia”, y concluyó: “Este proceso permite pensar el futuro energético de Tierra del Fuego con más herramientas, más control y una mirada estratégica desde el territorio”.

Fuente:Gobierno de Tierra del Fuego