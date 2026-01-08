LA PROVINCIA RECIBE $5.800 MILLONES PARA CONTINUAR READECUANDO LA CENTRAL ELÉCTRICA DE USHUAIA

Tierra del Fuego 08/01/2026.- Los fondos, correspondientes al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (F.A.M.P.), permitirán el mantenimiento mayor de cinco turbogeneradores clave en la Central Eléctrica de la ciudad. La Ministra Gabriela Castillo destacó la inversión como «fundamental para la estabilidad energética y el desarrollo económico».

La ministra de Obras y Servicios, Gabriela Castillo, informó la recepción de un nuevo desembolso de fondos por un total de $5.827.597.200. Este monto corresponde a los desembolsos 2 y 3 del Aporte No Reembolsable (ANR) otorgado por el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (F.A.M.P.) para el proyecto “Readecuación de la Central Eléctrica de la ciudad de Ushuaia”.

El ANR total asciende a $16.187.770.000, y los fondos recibidos a la fecha suman $10.360.172.800, lo que representa un avance financiero del 64% del proyecto global. Estos recursos son cruciales para ejecutar el mantenimiento programado de cinco generadores esenciales (TG7, TG13, TG8, TG11 y TG14), con el objetivo de restaurarlos a una condición operativa de «cero horas», equivalente a su puesta a nuevo.

“La recepción de este importante desembolso nos permite dar continuidad y acelerar un proyecto estratégico para todos los fueguinos. Estamos hablando de una inversión que va directamente a garantizar el servicio eléctrico en Ushuaia, a optimizar nuestros recursos con una relación costo-beneficio muy favorable y, sobre todo, a prevenir fallas mayores que podrían afectar a la comunidad y a la actividad económica”, afirmó la ministra Castillo.

Y agregó: “este trabajo, enmarcado en la Emergencia Energética declarada por el gobierno provincial, no se limita a una reparación. Es una readecuación integral que nos permitirá contar con un parque generador más confiable y eficiente, sentando las bases para un sistema más estable mientras avanzamos en soluciones de mediano y largo plazo. Es una acción concreta del Gobernador Gustavo Melella para superar una limitación histórica al desarrollo de nuestra provincia”.

El proyecto, aprobado el 6 de enero de 2025 y con el convenio firmado el 1 de abril del mismo año, tiene los siguientes objetivos específicos: Realizar el mantenimiento mayor y actualización del sistema de control del generador TG7. Así como, ejecutar el mantenimiento mayor de los generadores TG13, TG8, TG11 y TG14.

Con el primer desembolso recibido en mayo de 2025, se iniciaron las contrataciones claves, incluyendo la adquisición de repuestos de origen (SIEMENS y SOLAR), herramientas especiales, el tablero de control y los servicios técnicos especializados de SIEMENS ENERGY S.A.

Con los fondos recién recibidos, el Ministerio de Energía, en coordinación con el Agente Fiduciario BICE FIDEICOMISOS S.A., procederá a ejecutar las contrataciones y acciones planificadas para la intervención de los cinco turbogeneradores, dando cumplimiento estricto al cronograma establecido y a la rendición de cuentas que exige el F.A.M.P.