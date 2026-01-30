LA PROVINCIA IMPULSA 60 BECAS COMPLETAS PARA PROFESORADOS CON ENFOQUE EN DERECHOS HUMANOS

Tierra del Fuego 30/01/2026.- El Gobierno Provincial abrió la convocatoria 2026 a 60 becas completas para cursar los profesorados de Historia, Lengua y Literatura y Geografía, con títulos oficiales y formación con perspectiva de Derechos Humanos y Memoria.

La iniciativa es impulsada a través de la Secretaría de Derechos Humanos e Igualdad del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, en el marco del convenio firmado con la Fundación Universitaria Popular de Escobar (FUPE), institución que dicta las carreras bajo modalidad totalmente virtual.

Al respecto, la secretaria de Derechos Humanos e Igualdad, Sonia Splausky, destacó que “en el tejido de redes que iniciamos a partir de la realización del Primer Congreso de Derechos Humanos de Tierra del Fuego, el acceso a estas becas es uno de los ejes que pudimos concretar”, y subrayó que “la provincia continúa apostando a la construcción de políticas públicas en materia de Derechos Humanos, aun en un contexto nacional adverso”.

Las becas cubren el 100% del arancel y están destinadas a personas residentes en la provincia con estudios secundarios completos o en curso, así como a mayores de 25 años que no hayan finalizado el secundario, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Educación Superior N.º 24.521, que tengan interés en la docencia y en la temática de Derechos Humanos.

La inscripción se realiza mediante formulario online hasta el 15 de febrero de 2026, a través del siguiente enlace:

https://forms.gle/aAgPo9sHXXrApjEF9

La selección de las y los postulantes se llevará a cabo durante el mes de marzo de 2026. Para más información o consultas, se encuentra disponible el correo electrónico: becasfupe@gmail.com.