LA ISLA EN PROBLEMAS: EL GOBIERNO UTILIZA LA CANTIDAD DE VACACIONANTES PARA DAR UNA SEÑAL DE ESTABILIDAD ECONOMICA.

La presencia del equipo auditor nacional coloca en una posición sumamente delicada a la conducción de Roberto Murcia, y por añadidura, al gobierno de la provincia a cargo de Gustavo Melella. (…)».

Sin embargo, el gobierno es optimista. La web describe al puerto de Ushuaia como «eje estratégico de desarrollo económico para la provincia, consolidándose como la puerta de entrada a la Antártida y un nodo clave de conectividad internacional».

Luego: «El Puerto de Ushuaia vive una jornadas operativas sin precedentes con 16 embarcaciones internacionales en menos de 24 horas la semana pasada y más de 21 entre el miércoles y viernes de esta semana. Estas hazañas logísticas no solo marcan un hito en la temporada, sino que demuestran la robustez operativa y el posicionamiento indiscutido del puerto como líder en la actividad marítima del extremo austral. (…) La temporada 2025–2026 avanza con resultados excepcionales, proyectando superar los números récord de la temporada 2023–2024, en la que se recibieron más de 173.000 pasajeros de cruceros. Este crecimiento año a año refleja el fortalecimiento de la infraestructura portuaria, el posicionamiento internacional de Ushuaia como destino privilegiado y el impacto directo y positivo en la comunidad.»

«El auxilio financiero que hoy sostiene a Tierra del Fuego, expresado en un adelanto de coparticipación por $20.000 millones, dista de ser un gesto inocuo. En un contexto de fragilidad fiscal expuesta, el pedido de fondos se convirtió en la tabla de salvación de un Ejecutivo provincial que no logra equilibrar sus números. Pero, como suele ocurrir en estos casos, el oxígeno tiene contraprestación: el avance sostenido de intereses privados sobre el puerto de Ushuaia.

La trama se fue tejiendo sin declaraciones rimbombantes ni anuncios oficiales. Primero, una provincia con serias dificultades para sostener su funcionamiento cotidiano. Luego, un adelanto financiero que permite ganar tiempo, aunque por un lapso limitado, y que en el corto plazo volverá a presionar sobre salarios y gastos esenciales. En paralelo, el Grupo Mirgor, ligado a la familia Caputo, refuerza su interés en el negocio logístico y en la infraestructura portuaria.

El puerto aparece como pieza central de ese engranaje. Aunque desde el discurso oficial se descarta cualquier intervención, la auditoría en marcha es un dato concreto, aun cuando sus conclusiones no hayan sido difundidas. En los hechos, ese proceso es leído como la antesala de una intervención que, sin decreto ni anuncio formal, muchos dan por descontada. (…)

La postal es conocida: un salvataje de $20.000 millones que deberá ser devuelto o compensado en el corto plazo, una auditoría que ordena el terreno y un puerto que deja de ser solo infraestructura para transformarse en variable política. (…)».

Es conocido que la provincia de Tierra del Fuego una crisis financiera que condiciona al gobernador kirchnerista Gustavo Melella. La coyuntura fue evidente con la renuncia del gabinete económico —quien era el ministro de Economía, Francisco Devita; el secretario de Finanzas, Eduardo Ignacio Almirón Denis; la directora de Hacienda, María de los Ángeles Vásquez, y colaboradores—. Melella designó al contador Alejandro Barroso Marte como nuevo ministro.

También es conocido la embestida del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien posteó: “Oh casualidad, las provincias gobernadas por kirchneristas son las que más impuestos cobran y a las que peor les va”.

En Nación se considera indispensable un ajuste de gastos. Un ejemplo de los excesos sería el presupuesto que se aprobó la Legislatura fueguina: aún en la crisis una planta de 482 cargos (276 es personal temporario) con 17 colaboradores rentados por legislador, además de 2 asesores pagos y una partida mensual equivalente a 3 retribuciones de la categoría más alta del escalafón legislativo para cubrir gastos vinculados operativos.

En el caso de la Vicegobernadora, hasta 14 colaboradores rentados y una partida mensual exclusiva equivalente a 4 veces la máxima categoría del escalafón.

Pero el discurso de la Gobernación insiste en que la crisis no es tan grave. Y que más de 32.000 residentes de Tierra del Fuego emprendieron sus vacaciones por vía terrestre rumbo al continente, según el ‘ Operativo Verano Seguro‘.

Entre el 01/12/2025 y el 11/01/2026 se contabilizó la salida de 11.766 vehículos, con 32.086 personas. El ingreso de turistas y retornantes a la provincia fue menor: 7.615 vehículos y 19.381 personas durante el mismo período.

En definitiva, ya se fue de vacaciones al continente por tierra el 17% del total de habitantes de Tierra del Fuego.

No obstante en localidades tales como Río Grande, la situación es crítica. Y el gobernador Melella fue alcalde municipal de Río Grande. Y Mirgor tiene talleres en la localidad.

En los recientes 6 meses, la incertidumbre productiva en la industria electrónica y el deterioro acelerado del sector textil provocó un colapso que es evidente en una aguda contracción del consumo.

En la actividad electrónica, el vencimiento del acuerdo de estabilidad entre empresas y la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) dejó a cientos de trabajadores contratados en una zona de incertidumbre. Aún no hay despidos masivos, pero sí en un escenario de alto nivel de fragilidad.

En el sector textil es más crudo hay un proceso de achicamiento que incluyó cierres anunciados, suspensiones y pérdida directa de puestos de trabajo.

Desesperado, el presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luis Iglesias, visitó al Jefe de Gabinete provincial, Jorge Canals, y a directivos del Banco de Tierra del Fuego, para pedirles una actualización de los límites de compra de sus tarjetas de crédito (“La gente necesita la tarjeta para comprar alimentos. No hablamos de pasajes ni turismo, sino de consumo básico”), y líneas promocionales específicas: “Planes de 10 cuotas para volver al colegio, por ejemplo”.

Para muchos, todo de difícil concreción sin una señal política fuerte, que hoy día parece esquiva.

