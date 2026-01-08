La inversión real directa de Nación en provincias fue la segunda más baja en 20 años

La Inversión Real Directa (IRD) del Estado Nacional en las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanzó los $890.291 millones durante 2025, la segunda más baja en 20 años.

No obstante, esta cifra representa un incremento del 19,3% en términos reales respecto al año 2024. El incremento del último año se explica principalmente por una base de comparación muy baja.

Los datos surgen de un reporte de la Consultora Politikon Chaco, elaborado sobre la base de datos de Presupuesto Abierto y el INDEC, que recibió Agencia Noticias Argentinas.

Según el informe, «el incremento real observado está apoyado fundamentalmente en una excepcionalmente baja base comparativa, ya que en 2024 se observó el menor volumen desde el 2003».

En términos históricos, la ejecución de la IRD en 2025 se ubicó un 65,1% por debajo del promedio anual registrado entre 1995 y 2023.

El estudio detalla que la inversión en Construcciones, que representa el 57% del total anual, creció un 10,3% respecto a 2024. No obstante, este componente —asociado directamente a la obra pública— se encuentra un 73,3% por debajo de su promedio histórico.

Por su parte, la inversión en Maquinaria y Equipamiento, que explica el 35% del total, mostró una suba del 69,7% contra el año anterior.

El informe aclara que, pese a esta mejora, el sector atraviesa su «segundo menor volumen de ejecución desde 2009». El resto de los conceptos, con una participación del 8%, sufrieron una caída real del 29,0%.

La ejecución de los fondos mostró una marcada concentración geográfica. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires explicaron el 57,7% de la ejecución total. Si se incorporan Jujuy, Entre Ríos y Río Negro, estos cinco distritos concentraron el 69,9% del gasto nacional.

En el extremo opuesto, el informe advierte que «hay diez provincias donde el nivel de ejecución no alcanza siquiera el 1,0% de participación en el total».

El desempeño por jurisdicción presentó fuertes heterogeneidades. Se destacaron los incrementos reales en Santiago del Estero (215,3%), Jujuy (199,6%) y Chubut (154,1%).

Estos repuntes contrastan con las caídas críticas registradas en San Luis (-93,0%) y La Pampa (-91,5%).

