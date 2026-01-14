La inflación real, vs el relato oficial, Combustibles 40%, alimentos 117%, servicios públicos acumuló un alza del 561%,

Rio Grande 14/01/2025.- La inflación real dista mucho de los números que presentó ayer el INDEC, y aquí los mostramos. Si a esto le sumamos una devaluación del 118% en diciembre de 2023, y una perdida del 40% del poder adquisitivo, el panorama no es, ni por asomo lo que trata de vender el oficialismo y quienes le son funcionales.

Desde 2024 hasta el inicio de 2026, los aumentos en Argentina han estado marcados por una fuerte corrección inicial de precios relativos (tarifas y combustibles) y una posterior desaceleración general.

INDEC A continuación se detallan los incrementos acumulados y por rubro según datos dely consultoras privadas:

1. Combustibles

Los combustibles han subido por encima de la inflación general debido a la quita de subsidios y la actualización de impuestos:

Año 2024: Cerró con aumentos significativos, iniciando con una suba promedio del 26% en enero.

Año 2025: Los precios de los combustibles aumentaron un 40% acumulado. La nafta súper escaló específicamente un 41,15% .

Enero 2026: El año comenzó con nuevos ajustes por el componente impositivo (Decreto 929/25), con incrementos promedio que rondan los $15 por litro.

2. Alimentos

Aunque es el rubro con mayor peso en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), mostró una desaceleración notable hacia fines de 2025:

Año 2024: Finalizó con un alza acumulada del 117,8% a nivel general. Solo en el último bimestre de 2024, la canasta de 50 alimentos básicos subió un 7,85% .

Año 2025: El rubro acompañó la tendencia a la baja, cerrando diciembre con un aumento mensual del 3,1% , apenas por encima del promedio general.

Dato puntual: El precio de la carne (asado) pasó de un promedio de $14.000 en 2024 a $20.000 a inicios de 2026, lo que representa un salto cercano al 43% en ese periodo.

3. Servicios Públicos (Luz, Gas, Agua y Transporte)

Fue el sector con los incrementos más agresivos para reducir el déficit fiscal:

Acumulado Gestión (Dic 2023 – Dic 2025): La canasta de servicios públicos acumuló un alza del 561% , triplicando la inflación del mismo periodo (185%).

Evolución 2025: Hacia agosto de 2025, las tarifas ya habían subido un 34% frente a una inflación del 19% en ese momento.

Otros servicios: Las expensas aumentaron un 38% durante todo 2025, una cifra significativamente menor al incremento registrado en 2024.

Resumen de Inflación General