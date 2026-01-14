La inflación real, vs el relato oficial, Combustibles 40%, alimentos 117%, servicios públicos acumuló un alza del 561%,

Economía, Info general, Nacionales, Provinciales

Por Armando Cabral

Rio Grande 14/01/2025.- La inflación real dista mucho de los números que presentó ayer el INDEC, y aquí los mostramos. Si a esto le sumamos una devaluación del 118% en diciembre de 2023, y una perdida del 40% del poder adquisitivo, el panorama no es, ni por asomo lo que trata de vender el oficialismo y quienes le son funcionales.

Desde 2024 hasta el inicio de 2026, los aumentos en Argentina han estado marcados por una fuerte corrección inicial de precios relativos (tarifas y combustibles) y una posterior desaceleración general.
A continuación se detallan los incrementos acumulados y por rubro según datos del INDEC y consultoras privadas:
1. Combustibles
Los combustibles han subido por encima de la inflación general debido a la quita de subsidios y la actualización de impuestos:
  • Año 2024: Cerró con aumentos significativos, iniciando con una suba promedio del 26% en enero.
  • Año 2025: Los precios de los combustibles aumentaron un 40% acumulado. La nafta súper escaló específicamente un 41,15%.
  • Enero 2026: El año comenzó con nuevos ajustes por el componente impositivo (Decreto 929/25), con incrementos promedio que rondan los $15 por litro. 
2. Alimentos
Aunque es el rubro con mayor peso en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), mostró una desaceleración notable hacia fines de 2025: 
  • Año 2024: Finalizó con un alza acumulada del 117,8% a nivel general. Solo en el último bimestre de 2024, la canasta de 50 alimentos básicos subió un 7,85%.
  • Año 2025: El rubro acompañó la tendencia a la baja, cerrando diciembre con un aumento mensual del 3,1%, apenas por encima del promedio general.
  • Dato puntual: El precio de la carne (asado) pasó de un promedio de $14.000 en 2024 a $20.000 a inicios de 2026, lo que representa un salto cercano al 43% en ese periodo. 
3. Servicios Públicos (Luz, Gas, Agua y Transporte)
Fue el sector con los incrementos más agresivos para reducir el déficit fiscal:
  • Acumulado Gestión (Dic 2023 – Dic 2025): La canasta de servicios públicos acumuló un alza del 561%, triplicando la inflación del mismo periodo (185%).
  • Evolución 2025: Hacia agosto de 2025, las tarifas ya habían subido un 34% frente a una inflación del 19% en ese momento.
  • Otros servicios: Las expensas aumentaron un 38% durante todo 2025, una cifra significativamente menor al incremento registrado en 2024. 
Resumen de Inflación General
  • 2024: 117,8%.
  • 2025: 31,5% (el nivel más bajo en ocho años).
  • Proyección 2026: Se estima una inflación anual de entre 20% y 20,5%. 
