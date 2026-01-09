La inflación en la era de Javier Milei se ubica en 270% con el nuevo IPC y supera en 10 puntos al dato actual

La última encuesta de gastos tiene un mayor peso de servicios públicos y privados -uno de los rubros que más aumentó en el último tiempo-, mientras que hay una menor valoración de alimentos y vestimenta.

A partir de esta segunda parte del gobierno de Javier Milei, el programa económico apunta a priorizar la acumulación de reservas internacionales, como pidió el Fondo Monetario Internacional (FMI), por sobre la inflación. Previamente, fue inverso. Analistas señalan que la indexación de las bandas podría generar un mayor pass-through.

A su vez, el segmento de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que hasta el momento tenía una ponderación de 26,96%, con el nuevo índice pasará a tener una valoración del 22,7%. Cabe destacar que este sector está dentro de los precios que más se moderaron en el último tiempo.

Con la estimación del dato de diciembre -que se conocerá el martes que viene- Equilibra calculó la inflación acumulada desde que Milei es presidente, tanto con el IPC aún vigente, como con el índice que comenzará a regir a partir de la primera medición de 2026. Mientras el primer dato se ubicó en el 259%, el segundo se elevó al 269%.

Gonzalo Carrera, economista de la consultora, explicó en diálogo con Ámbito que para el cálculo utilizaron como período base a mayo de 2018, porque es el mes intermedio del relevamiento de la ENGHo 2017/18, que se hizo entre noviembre de 2017 y noviembre de 2018. Además, agregó, de esta manera «no se le añade al índice una memoria adicional de los precios relativos (que sí ocurriría si se toma como base 2023, por ejemplo, como hacen otras consultoras) sino que únicamente cambian los ponderadores de gasto del año base», explicó el economista de la consultora Equilibra, Gonzalo Carrera, en diálogo con Ámbito.

El INDEC tomará como base diciembre de 2025, aunque aclaró que no ajustará las variaciones hacia atrás, con el objetivo de no afectar contratos indexados a la inflación pasada.

IPC 2026: cómo son los nuevos ponderadores de la inflación

Con los años se dieron cambios en los consumos de los argentinos por lo que la canasta que midió la ENGHo 2004/05 ya quedó desactualizada. Sin ir más lejos, la utilización de internet y plataformas no era como la actual e incluso en la nueva encuesta queda vieja, ya que la difusión de plataformas es un fenómeno que se aceleró tras la pandemia. Actualmente, no es erróneo pensar que por hogar se abonan entre dos y tres plataformas de streaming.

Por lo tanto, la ponderación del rubro Comunicación escalará del 2,83% al 5,2%. A esto se le suman los mencionados cambios en vivienda y alimentos. Además, en el segmento de Transporte, la ponderación se eleva del 11% al 14,3%; mientras que Salud tendría una menor ponderación, pasaría del 8,03% al 6,4%.

El índice pasó de relevar 92.000 precios a 320.000 cuando se regionalizó en 2011. Ahora, ascenderá a 500.000 precios, mientras que los informantes escalarán de 16.700 a 24.000. Además del cambio de índice, también se está trabajando en la migración de relevamientos del formato papel -se trabaja hasta el momento con formularios donde se recoge la información de precios- al digital, con lo que se que se busca un menor margen de error.

