La inflación de diciembre se aceleró al 2,8%, pero acumuló en 2025 un 31,5%, su menor nivel en ocho años

La inflación de diciembre se aceleró por cuarto mes consecutivo, llegó al 2,8% -por encima del 2,3% esperado por el mercado- y empardó el aumento de precios de abril, el más alto del año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Pese a ello, en 2025, la variación de precios se ubicó en el 31,5%, su menor nivel desde 2017, cuando el índice cerró en 24,8%.
«El dato de inflación fue una sorpresa, el mercado esperaba un IPC en la línea del 2,5% y finalmente fue del 2,8%, cerrando el 2025 con una inflación del 31,5%», apuntó la economista Rocío Bisang de GMA Capital, en diálogo con Ámbito.
Inflación: aumentos destacados de diciembre
En un mes particular como lo es diciembre por las fiestas, alimentos y bebidas aumentó por encima del promedio, en torno al 3,1%, traccionado por el incremento de la carne, siendo la división con mayor incidencia. Entre las subas destacadas se ubicó Transporte (+4%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+3,4%), y Comunicación (+3,3%).
En la selección de alimentos, bebidas y otros artículos para el GBA que releva el INDEC, se observaron fuertes alzas los siguientes productos:
- Limón por kilo: +31,2%
- Manzana deliciosa por kilo: +16,4%
- Asado por kilo: +13,5%
- Cuadril por kilo: +10,4%
- Nalga por kilo: +9,9%
- Naranja por kilo: +9,7%
- Zapallo anco por kilo: +9,4%
- Carne picada común por kilo: +7,6%
- Pan de mesa por 390 gramos: +6,3%
- Hamburguesas congeladas por cuatro unidades: +4,6%
Con una inflación más moderada, hubo productos que durante diciembre mostraron fuertes bajas, sobre todo entre las verduras, donde se destacan:
- Tomate redondo por kilo: -33,7%
- Cebolla por kilo: -3%
- Jamón cocido por kilo: -2,5%
- Papa por kilo: -1,1%
- Manteca por 200 gramos: -0,6%
- Queso de sardo por kilo: -0,1%
Radiografía de 2025: ¿la inflación encontró un piso en el segundo semestre?
«El 2025 fue algo caótico», aseguró Bisang, es que fue un año marcado por las elecciones de medio término que arrancaron en mayo, con los comicios en CABA y cerraron en octubre con los nacionales. En ese contexto, la dinámica de la inflación tendió a desacelerarse en la primera mitad del año, pero hacia el segundo semestre se recalentó.
El economista Claudio Caprarullo destacó que si se observa el panorama completo, «lógicamente el resultado de 2025 es bueno porque cae por segundo año consecutivo». Sin embargo, subrayó que en los últimos siete meses se mantuvo la tendencia alcista y no logró perforar la variación de mayo (+1,5%), que fue el menor nivel mensual en seis años. «El 2,8% es regresar al valor de abril de 2025», remató.
«Para el 2026 esperamos que, fortalecimiento de reservas del BCRA mediante, la inflación retome el sendero a la baja», afirmó categóricamente Bisang.
