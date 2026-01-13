La inflación de diciembre se aceleró al 2,8%, pero acumuló en 2025 un 31,5%, su menor nivel en ocho años

Argentina 13/01/2026.- En todo 2017, el IPC se había ubicado en 24,8%. A partir de este mes, el INDEC cambia la medición del dato de inflación, con un mayor peso de los servicios públicos y privados sobre el total, mientras que tendrán una menor ponderación de alimentos y vestimenta.

La inflación de diciembre se aceleró por cuarto mes consecutivo, llegó al 2,8% -por encima del 2,3% esperado por el mercado- y empardó el aumento de precios de abril, el más alto del año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Pese a ello, en 2025, la variación de precios se ubicó en el 31,5%, su menor nivel desde 2017, cuando el índice cerró en 24,8%.

«El dato de inflación fue una sorpresa, el mercado esperaba un IPC en la línea del 2,5% y finalmente fue del 2,8%, cerrando el 2025 con una inflación del 31,5%», apuntó la economista Rocío Bisang de GMA Capital, en diálogo con Ámbito.

El aumento de precios fue producto de una mayor variación de los precios Regulados (+3,3%), ante los incrementos en transporte y combustibles. En tanto, el IPC Núcleo se aceleró al 3%, un alza de 0,4 puntos porcentuales (p.p.) por encima de noviembre. La aceleración del IPC en el último mes del año se explica además por la suba en torno del 10% en la carne, «en un contexto donde la estacionalidad propia de diciembre con el verano y las fiestas, así como también el atraso relativo que acumulaba respecto al precio del novillo traccionaron los precios», según precisó Bisang. Los Estacionales avanzaron apenas 0,6%, con una fuerte baja de verduras.

«Una inflación núcleo elevada señala que el proceso pierde velocidad y que el desafío hacia adelante será sostener la baja inflacionaria sin depender exclusivamente de anclas transitorias», analizaron desde CEPEC.

Sobre la variación de los combustibles, Bisang subrayó que «desde que se levantó la obligación de las petroleras de informar sus precios, vienen teniendo bastante impacto sobre el índice».