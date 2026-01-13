Economía, Info general, Nacionales, Provinciales

La inflación de diciembre se aceleró al 2,8%, pero acumuló en 2025 un 31,5%, su menor nivel en ocho años

Por Armando Cabral

Argentina 13/01/2026.- En todo 2017, el IPC se había ubicado en 24,8%. A partir de este mes, el INDEC cambia la medición del dato de inflación, con un mayor peso de los servicios públicos y privados sobre el total, mientras que tendrán una menor ponderación de alimentos y vestimenta.

La inflación de diciembre se aceleró por cuarto mes consecutivo, llegó al 2,8% -por encima del 2,3% esperado por el mercado- y empardó el aumento de precios de abril, el más alto del año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Pese a ello, en 2025, la variación de precios se ubicó en el 31,5%, su menor nivel desde 2017, cuando el índice cerró en 24,8%.

«El dato de inflación fue una sorpresa, el mercado esperaba un IPC en la línea del 2,5% y finalmente fue del 2,8%, cerrando el 2025 con una inflación del 31,5%», apuntó la economista Rocío Bisang de GMA Capital, en diálogo con Ámbito.

El aumento de precios fue producto de una mayor variación de los precios Regulados (+3,3%), ante los incrementos en transporte y combustibles. En tanto, el IPC Núcleo se aceleró al 3%, un alza de 0,4 puntos porcentuales (p.p.) por encima de noviembre. La aceleración del IPC en el último mes del año se explica además por la suba en torno del 10% en la carne, «en un contexto donde la estacionalidad propia de diciembre con el verano y las fiestas, así como también el atraso relativo que acumulaba respecto al precio del novillo traccionaron los precios», según precisó Bisang. Los Estacionales avanzaron apenas 0,6%, con una fuerte baja de verduras.

«Una inflación núcleo elevada señala que el proceso pierde velocidad y que el desafío hacia adelante será sostener la baja inflacionaria sin depender exclusivamente de anclas transitorias», analizaron desde CEPEC.

Sobre la variación de los combustibles, Bisang subrayó que «desde que se levantó la obligación de las petroleras de informar sus precios, vienen teniendo bastante impacto sobre el índice».

Vale destacar que a partir de la medición de los precios de enero, el INDEC comenzará a utilizar la canasta incluida en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-18. Este cálculo tiene un mayor peso de los servicios públicos y privados -uno de los rubros que más aumentó en el último tiempo-, mientras que habrá una menor ponderación de alimentos y vestimenta.

Inflación: aumentos destacados de diciembre

En un mes particular como lo es diciembre por las fiestas, alimentos y bebidas aumentó por encima del promedio, en torno al 3,1%, traccionado por el incremento de la carne, siendo la división con mayor incidencia. Entre las subas destacadas se ubicó Transporte (+4%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+3,4%), y Comunicación (+3,3%).

En la selección de alimentos, bebidas y otros artículos para el GBA que releva el INDEC, se observaron fuertes alzas los siguientes productos:

  • Limón por kilo: +31,2%
  • Manzana deliciosa por kilo: +16,4%
  • Asado por kilo: +13,5%
  • Cuadril por kilo: +10,4%
  • Nalga por kilo: +9,9%
  • Naranja por kilo: +9,7%
  • Zapallo anco por kilo: +9,4%
  • Carne picada común por kilo: +7,6%
  • Pan de mesa por 390 gramos: +6,3%
  • Hamburguesas congeladas por cuatro unidades: +4,6%

Con una inflación más moderada, hubo productos que durante diciembre mostraron fuertes bajas, sobre todo entre las verduras, donde se destacan:

  • Tomate redondo por kilo: -33,7%
  • Cebolla por kilo: -3%
  • Jamón cocido por kilo: -2,5%
  • Papa por kilo: -1,1%
  • Manteca por 200 gramos: -0,6%
  • Queso de sardo por kilo: -0,1%

Radiografía de 2025: ¿la inflación encontró un piso en el segundo semestre?

«El 2025 fue algo caótico», aseguró Bisang, es que fue un año marcado por las elecciones de medio término que arrancaron en mayo, con los comicios en CABA y cerraron en octubre con los nacionales. En ese contexto, la dinámica de la inflación tendió a desacelerarse en la primera mitad del año, pero hacia el segundo semestre se recalentó.

El economista Claudio Caprarullo destacó que si se observa el panorama completo, «lógicamente el resultado de 2025 es bueno porque cae por segundo año consecutivo». Sin embargo, subrayó que en los últimos siete meses se mantuvo la tendencia alcista y no logró perforar la variación de mayo (+1,5%), que fue el menor nivel mensual en seis años. «El 2,8% es regresar al valor de abril de 2025», remató.

«Para el 2026 esperamos que, fortalecimiento de reservas del BCRA mediante, la inflación retome el sendero a la baja», afirmó categóricamente Bisang.

