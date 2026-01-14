La inflación confirmó el séptimo mes consecutivo con subas

Argentina 14/01/2026.- Diciembre volvió a meter presión: el IPC dio 2,8% y el año terminó arriba del 30%. Qué rubros empujaron la suba y qué decían las consultoras.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a diciembre de 2025. La inflación del último mes del año fue del 2,8%, mientras que el acumulado de los doce meses alcanzó el 31,5%, superando el umbral del 30% anual.

El dato oficial se ubicó en línea con las proyecciones del mercado y confirmó el séptimo mes consecutivo con subas, en un contexto de desaceleración gradual pero todavía con fuertes presiones en rubros clave del consumo.

El dato del INDEC y el cierre del año

Según el organismo estadístico, la variación mensual de diciembre mostró una leve aceleración respecto de noviembre y consolidó un cierre de año con inflación anual elevada, aunque lejos de los picos registrados en períodos anteriores.

Las estimaciones privadas anticipaban un registro algo menor para el último mes del año, pero coincidían en que el acumulado de 2025 iba a superar el 30%.

Qué rubros explicaron la suba de diciembre

La división con mayor incidencia en el IPC de diciembre fue Transporte, con un incremento del 4,0%, impulsado por subas en combustibles y servicios asociados. En segundo lugar se ubicó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un aumento del 3,4%, seguida por Comunicación, que registró una suba del 3,3%.

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el rubro que más aportó a la suba mensual en todas las regiones del país, consolidando su impacto directo sobre el costo de vida de los hogares.

El anticipo porteño y las señales del mercado

Como antesala del dato nacional, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires había marcado un 2,7% en diciembre, el mismo nivel registrado en septiembre. A lo largo de todo 2025, los precios en el distrito porteño acumularon una suba del 31,8%, en línea con el promedio nacional.

Este indicador suele funcionar como un termómetro adelantado de la dinámica inflacionaria a nivel país y ya anticipaba un cierre de año por encima del 30%.

Qué preveían las consultoras privadas

El informe de Equilibra estimó una inflación mensual del 2,6% para diciembre, con aumentos concentrados en bebidas alcohólicas y tabaco (4,0%), vivienda y servicios públicos (3,3%) y transporte (3,2%). La inflación interanual fue calculada en torno al 31%.

En tanto, EcoGo Consultores proyectó una suba del 2,5%, explicada principalmente por el fuerte aumento en carnes, que treparon 7,3%, con un alza del 9,6% en la carne vacuna. Las frutas mostraron un incremento moderado del 1,8%, mientras que las verduras registraron una caída del 7,9%, que ayudó a compensar parcialmente la suba del rubro.

Según ese relevamiento, los alimentos consumidos dentro del hogar aumentaron 2,6%, mientras que los consumidos fuera del hogar subieron 2,0%. En ambos casos, los incrementos acumulados en los últimos 12 meses quedaron muy por encima del promedio general.

Por último, la Fundación Libertad y Progreso estimó una inflación del 2,6% en diciembre y un cierre anual del 31,1%, destacando la continuidad del proceso de desaceleración, aunque con fuertes diferencias entre rubros que siguen presionando el bolsillo.

Fuente: GLP