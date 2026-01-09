La construcción se hundió 4,1% mensual en noviembre, su peor registro en más de un año

La construcción se hundió 4,1% desestacionalizado en noviembre y anotó su peor registro en más de un año. El Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) extendió su caída tras lo que fue el descenso de octubre.

Las empresas se mostraron pesimistas sobre una mejora en el corto plazo

Las empresas constructoras privadas se mostraron pesimistas sobre una mejora del sector para los próximos tres meses, con un 68,5% de los relevados que afirmó que la realidad del sector no cambiará a febrero del corriente año. Asimismo, el 18,5% de los mismos estima que disminuirá y un 13%, que incrementará.

En tanto, el 54,1% de las empresas mayormente dedicadas a la obra pública estiman que el nivel de actividad no cambiará, mientras que 24,0% cree que disminuirá y 21,9%, que aumentará.

Fuente: Ámbito