La construcción se hundió 4,1% mensual en noviembre, su peor registro en más de un año
PorArmando Cabral
Construcción 09/01/2026.- En el mes de noviembre, la actividad del sector anotó la peor cifra desde octubre de 2024.
La construcción se hundió 4,1% desestacionalizado en noviembre y anotó su peor registro en más de un año. El Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) extendió su caída tras lo que fue el descenso de octubre.
Se trata de la peor cifra desde octubre de 2024, cuando la contracción fue del 5,1%. A su vez, la variación interanual también fue negativa en un 4,7% frente al mismo mes de ese año, aunque la variación acumulada de 2025 se ubica en el 6,6%, a falta de los datos de diciembre.
Entre otros indicadores, la cantidad de puestos de trabajo arrojó una suba interanual del 3,5% y llegó a los 392.130 trabajadores, mientras que las superficies autorizadas por los permisos de edificación creció 4,1% interanual a un total de 1.601.008 metros cuadrados.
Los datos de consumo aparente de los insumos para la construcción se mantuvieron estables en relación con el mes anterior, destacando las subas de 33,2% en artículos sanitarios de cerámica, un 19,7% de hormigón elaborado y 17,6% de asfalto. Como contraparte, se observaron bajas de 19,3% en ladrillos huecos, 17,8% en yeso y 15,0% en pisos y revestimientos cerámicos.
En el acumulado anual, se destacan los aumentos de 47% en asfalto, 31% en artículos sanitarios de cerámica y del 22% en hormigón elaborado. En contraste, las compras de ladrillos huecos cayeron 1,3% y las de yeso 2,1%.
Las empresas se mostraron pesimistas sobre una mejora en el corto plazo
Las empresas constructoras privadas se mostraron pesimistas sobre una mejora del sector para los próximos tres meses, con un 68,5% de los relevados que afirmó que la realidad del sector no cambiará a febrero del corriente año. Asimismo, el 18,5% de los mismos estima que disminuirá y un 13%, que incrementará.
En tanto, el 54,1% de las empresas mayormente dedicadas a la obra pública estiman que el nivel de actividad no cambiará, mientras que 24,0% cree que disminuirá y 21,9%, que aumentará.
Rio Grande 19/12/2025.- Esto está dedicado a todos los que, una vez mas caímos en la trampa de “el que mas promete, es el que menos cumple”. Han pasado 42 años de la recuperación de la democracia y hoy vemos con estupor que volvimos a vivir momentos similares a los que vivimos entre 1976 y 1983.
Una síntesis de la devastadora política de la derecha en Argentina después de dos años.
Rio Grande 18/12/2025.- La industria China produce productos de muy buena calidad, de hecho hoy es uno de los tres países con tecnología de avanzada y a superado a Estados Unidos, que según los informes de especialistas esta unos 30 años adelante del pais del norte. Aun asi, argentina insiste en comprar los productos de mala calidad a partir de la apertura de importaciones, sin repuestos, sin servicio pos venta y revendiéndolos a precios escandalosos, cuando en otros países de América Latina, esos productos cuestan un 50% menos y la ganancia es de entre un 2 y 4 %, en argentina superan ampliamente el 30%
Tierra del Fuego 17/12/2025.- El libro «Parásitos Mentales» de Axel Kaiser es un verdadero compendio de provocaciones, destrato y subestimación de todo lo que no sea de derecha. El pensamiento de este escritor formado básicamente en Alemania y admirador de la Escuela Austriaca, descalifica permanentemente al progresismo calificándolo de «infección» y al socialismo como «un parasito que ha infectado a los países de occidente», al igual que se refiere a los derechos sociales como otro parasito. De este texto salen la mayor parte de todo los insultos y descalificaciones que Milei a dirigido a sus opositores, entre ellos que «somos superiores estéticamente», algo que Kaiser tambien ha mencionado en este «libro». Como repeler esta ideas en Tierra del Fuego y como reducir el discurso de odio, la producción y el trabajo rechazando estas arbitrariedades que solo provocan, pobreza, dependencia y desfiguran la palabra libertad.
Rio Grande 15/12/2025.- Los dirigentes que se ofenden y cortan la comunicación ante críticas suelen estar atrapados entre inseguridad personal y culturas políticas poco democráticas. El costo es alto: pierden legitimidad, capacidad de gestión y conexión con la sociedad. La solución pasa por fomentar liderazgos más resilientes, abiertos y conscientes de que la crítica es un insumo indispensable para gobernar mejor. Que pasa en Tierra del Fuego y cuales son las consecuencias de los silencios institucionales.
Rio Grande 14/12/2025.- En este informe hacemos una comparativa de la situación de la industria, comercio y pymes y el resultado arroja que esta crisis es peor quela de 2001. En Rio Grande mas de 8000 personas perdieron sus empleos y en Ushuaia algo mas de 6000, la cifra no tiene antecedentes, empresarios y sindicatos locales afirman que “de todas las crisis que pasamos, esta es la peor”. En síntesis, 2025 superó en gravedad tanto a la crisis de 2001 como al período 2015–2019, dejando a la industria fueguina en su punto más vulnerable en dos décadas. ¿que se debería hacer para revertir la situación?, te lo contamos en este informe.
