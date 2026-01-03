Informe oficial: las ventas de combustibles en estaciones de servicio registraron en noviembre la mayor caída interanual del año

Argentina 03/01/2026.-Las ventas de combustibles al público volvieron a mostrar un retroceso significativo en noviembre y marcaron la caída interanual más pronunciada de todo 2025, en un contexto de menor actividad económica y retracción del consumo, especialmente vinculada al sector productivo.

Durante el mes se comercializaron 1,37 millones de metros cúbicos de combustibles en todo el país, lo que representó una baja del 6,51% en comparación con noviembre de 2024. En la comparación mensual, la demanda también se contrajo un 1,67% respecto de octubre, aun considerando que el mes tuvo un día menos.

El informe oficial señala que el comportamiento del mercado fue dispar según el tipo de producto. Mientras los combustibles premium lograron sostenerse e incluso mostrar leves incrementos interanuales, los productos de mayor uso masivo evidenciaron fuertes caídas.

La nafta súper registró un descenso del 3,42% interanual, mientras que el gasoil Grado 2, directamente asociado al transporte y a la actividad agroindustrial, se desplomó un 18,63%, reflejando con claridad la menor demanda del sector productivo.

En contrapartida, la nafta premium mostró un crecimiento del 1,08% interanual y el gasoil Grado 3 aumentó un 0,5%, consolidando una tendencia que se viene observando desde mediados del año, con mayor participación de los combustibles de mayor valor dentro del mix de ventas.

El análisis por provincias mostró un escenario generalizado de caída. De las 24 jurisdicciones relevadas, solo una logró cerrar noviembre con variación positiva interanual, mientras que el resto registró descensos de distinta magnitud.

Entre las provincias con mayores retrocesos se destacaron Córdoba, con una baja cercana al 14%, Santa Cruz, con más del 12%, y Jujuy, con un descenso superior al 11%. En tanto, Neuquén también mostró una retracción interanual, en línea con la tendencia nacional.

En términos de volumen total vendido, la provincia de Buenos Aires se mantuvo al frente del ranking, seguida por Córdoba, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque todas ellas presentaron caídas respecto del mismo mes del año pasado.

El informe también reflejó el impacto en las principales compañías del sector. Con la excepción de una firma de menor participación que logró crecer en términos interanuales, todas las petroleras registraron bajas en sus ventas durante noviembre.

La mayor contracción se observó en empresas con fuerte exposición al segmento mayorista y productivo, mientras que las marcas con mayor peso en el consumo premium lograron amortiguar parcialmente la caída general del mercado.

Desde el sector señalan que el comportamiento de noviembre consolida un año complejo para las estaciones de servicio, atravesado por la pérdida de poder adquisitivo, la menor movilidad y la desaceleración de actividades clave como el transporte de cargas y la industria.

Si bien el segmento premium continúa mostrando resiliencia, el fuerte retroceso del gasoil y de las naftas de mayor volumen anticipa que el cierre de 2025 estará marcado por un consumo moderado y sin señales claras de recuperación inmediata en el corto plazo.

Fuente: https://infoenergia.info