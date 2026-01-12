GOBIERNO REFUERZA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y LLAMA A LA RESPONSABILIDAD COMUNITARIA

Tierra del Fuego 12/01/2026.- Frente a los graves incendios forestales que afectan a distintas provincias de la Patagonia y del norte argentino, el Gobierno de Tierra del Fuego, intensifica el llamado a la prevención y al compromiso de todos los habitantes para evitar que se desaten siniestros en el territorio fueguino.

Durante la temporada de fiestas y los primeros días de enero, personal de la Dirección de Manejo del Fuego y Guardaparques provinciales realizaron recorridas intensivas en rutas nacionales, provinciales, complementarias y zonas agrestes, con especial atención en los sitios de uso público.

El director de Manejo del Fuego, Matías Gatti, destacó el comportamiento responsable observado en gran parte de la comunidad: “Hubo mucha presencia de personas en el campo, pero en general no se detectaron situaciones de riesgo. La mayoría de la gente está utilizando calentadores y respetando las indicaciones. Incluso recibimos avisos de la propia comunidad alertando sobre personas haciendo fuego en lugares no habilitados, lo cual habla de una mayor conciencia”.

No obstante, durante los controles se labraron actas por infracciones en sectores no autorizados. Un caso se registró en las inmediaciones del Lago Yehuin, donde se encontraron fogones mal apagados.

Al respecto, el subsecretario de Manejo del Fuego, Rodrigo Cía, expresó su preocupación: “Encontramos fogones que todavía tenían temperatura, incluso brasas activas. Esto demuestra que todavía hay personas que no dimensionan la precariedad de dejar un fuego mal apagado”.

Cía hizo un llamado contundente a la reflexión, recordando el incendio del Corazón de la Isla a fines de 2022 y la situación actual en otras provincias: “Lo que hoy ocurre en otras provincias de la Patagonia debe servirnos también como advertencia: los grandes incendios no empiezan siendo grandes, empiezan con una chispa o un fogón mal apagado”.

Desde la Secretaría de Ambiente se recordó que las restricciones se basan en un trabajo técnico sostenido con Nación para la prevención en períodos críticos. Se reitera a la población:

Está terminantemente prohibido hacer fuego fuera de los sitios expresamente habilitados.

Se recomienda enfáticamente el uso de calentadores a gas, que reducen el riesgo.

Los sitios habilitados y el índice diario de peligrosidad se pueden consultar en los mapas interactivos de la web de la Secretaría de Ambiente y en los carteles a la entrada y salida de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

Para reportar emergencias o situaciones de riesgo, los números son el 103 (Defensa Civil) o el 911.

Las sanciones por incumplir la normativa (Ley Provincial N° 1.168) contemplan multas que van desde los 250 a 300 litros de combustible, valor que puede incrementarse según la gravedad del hecho y los daños causados.

“Lo que está ocurriendo en otras provincias debe invitarnos a la reflexión”, concluyó el subsecretario Cía. “El fuego no distingue límites y las consecuencias ambientales son irreversibles. Evitar un gran incendio en Tierra del Fuego es una responsabilidad colectiva”.

Para más información y consulta de sitios habilitados:

https://prodyambiente.tierradelfuego.gob.ar/lugares-habilitados-para-hacer-fuego/