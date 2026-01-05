GOBIERNO REALIZA OBRAS DE PINTURA Y REFACCIÓN DE LA CANCHA DEL GIMNASIO JORGE MURIEL

Tierra del Fuego 04/01/2026.- El secretario de Deportes de la Provincia, Matías Runín, y el subsecretario de Desarrollo Deportivo Zona Norte, Marcos Cayata, visitaron el gimnasio Jorge Muriel de Río Grande donde se llevan adelante tareas de refacción en el sector del campo de juego.

En detalle se realizan trabajos de reparación, mantenimiento y pintura en la totalidad de la superficie de juego, con el objetivo de reacondicionar las instalaciones de cara a la competencia local, provincial y nacional que tendrá sede en tal espacio deportivo.

Es preciso mencionar que este recinto deportivo cuenta con una afluencia permanente de deportistas, profesores y público durante todo el año, situándose en la actualidad como uno de los gimnasios públicos más convocantes de la ciudad.

El extenso calendario de este espacio comprende torneos y encuentros de futsal; escuelas deportivas de la Secretaría de Deportes, actividades de Educación Física de distintos colegios de la ciudad y Juegos Intercolegiales, entre los más destacados.

«Teníamos previsto para el mes de diciembre el reacondicionamiento del gimnasio Jorge Muriel y el gimnasio ATURG con el repintado de la cancha, incluidos aquellos parches que se fueron deteriorando por el uso masivo del espacio que es de lunes a lunes», explicó Runín.

“Una vez que finalice la obra del Muriel se continuará el trabajo en la cancha del ATURG”, precisó el funcionario, quien agregó que “la colaboración incluye a la Asociación de Fútbol Amateur de Río Grande”.