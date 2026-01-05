GOBIERNO REALIZA OBRAS DE PINTURA Y REFACCIÓN DE LA CANCHA DEL GIMNASIO JORGE MURIEL

En detalle se realizan trabajos de reparación, mantenimiento y pintura en la totalidad de la superficie de juego, con el objetivo de reacondicionar las instalaciones de cara a la competencia local, provincial y nacional que tendrá sede en tal espacio deportivo.
Es preciso mencionar que este recinto deportivo cuenta con una afluencia permanente de deportistas, profesores y público durante todo el año, situándose en la actualidad como uno de los gimnasios públicos más convocantes de la ciudad.
El extenso calendario de este espacio comprende torneos y encuentros de futsal; escuelas deportivas de la Secretaría de Deportes, actividades de Educación Física de distintos colegios de la ciudad y Juegos Intercolegiales, entre los más destacados.
«Teníamos previsto para el mes de diciembre el reacondicionamiento del gimnasio Jorge Muriel y el gimnasio ATURG con el repintado de la cancha, incluidos aquellos parches que se fueron deteriorando por el uso masivo del espacio que es de lunes a lunes», explicó Runín.
“Una vez que finalice la obra del Muriel se continuará el trabajo en la cancha del ATURG”, precisó el funcionario, quien agregó que “la colaboración incluye a la Asociación de Fútbol Amateur de Río Grande”.