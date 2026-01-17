GOBIERNO IMPULSA NUEVA ETAPA DE DESARROLLO HIDROCARBURÍFERO CON LA APERTURA A LA INVERSIÓN PRIVADA

Tierra del Fuego 17/01/2026.- Luego de concretarse la escritura de transferencia de los yacimientos hidrocarburíferos de YPF a la empresa estatal Terra Ignis, se abre la posibilidad para que empresas hidrocarburíferas presenten su proyecto y plan de trabajo para invertir en la provincia.

La Ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, destacó la importancia estratégica de esta medida para el desarrollo económico y energético de la provincia, haciendo especial hincapié en las oportunidades de inversión que se generan.

“Hoy damos un paso fundamental para consolidar una nueva etapa en el desarrollo energético de nuestra provincia. Con la concreción de esta escritura, no solo reafirmamos el control estatal sobre nuestros recursos estratégicos a través de Terra Ignis, sino que abrimos explícitamente las puertas a la inversión para potenciar la producción”.

“Existe un marcado interés del sector. Varias operadoras ya se han presentado mostrando su voluntad de sumarse a este proyecto. Con la transferencia formalizada, lanzamos una convocatoria pública hasta el 15 de febrero del corriente año, para que todas las empresas hidrocarburíferas, con capacidad técnica y financiera, presenten sus proyectos de trabajo en Tierra del Fuego. Esta es una acción de transparencia y una invitación abierta a quienes tengan un interés genuino en desarrollar nuestro potencial” aseguró.

En ese sentido, especificó que “las empresas que quieran participar deberán presentar un plan de inversión concreto, un plan de explotación detallado y una propuesta de cómo llevar adelante esa explotación de manera eficiente y responsable. Nuestra hoja de ruta es clara: en una primera etapa, garantizamos junto a YPF la sostenibilidad de la producción actual. En paralelo, la inversión privada que captemos será el motor para hacer crecer de manera significativa la explotación hidrocarburífera, generando empleo, desarrollo regional y seguridad energética”.

A través del siguiente link https://www.tierradelfuego.gob.ar/terra-ignis/ se puede conocer más detalles sobre cómo realizar la presentación de proyectos.

Terra Ignis evaluará las propuestas recibidas con el objetivo de seleccionar a los socios estratégicos que participarán en el desarrollo integral de los recursos, siempre bajo su supervisión y propiedad de los activos.

Este proceso marca un punto de inflexión en la política hidrocarburífera provincial, combinando el liderazgo estatal con una clara vocación de atraer capitales para maximizar el beneficio económico y social de los recursos de Tierra del Fuego.

Fuente:Gobierno Tierra del Fuego