Gobernador protesta mientras Milei pone el puerto de Ushuaia bajo tutela

Tierra del Fuego 30/01/2026.- El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, vincula la medida a “factores geopolíticos”; la licencia operativa fue suspendida y el puerto quedó bajo administración fiduciaria por un año mientras la agencia federal cita mala administración en el puerto más austral del país.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, arremetió a mitad de semana contra la intervención del Gobierno nacional en el funcionamiento del puerto de Ushuaia, atribuyéndola a posibles «factores geopolíticos» derivados del alineamiento del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos.

«Todo esto es sospechoso y genera más dudas, sobre todo en este contexto donde el gobierno de Estados Unidos y el nuestro están tan estrechamente vinculados en este tema y otros», expresó el gobernador en su cuenta X, días después de que el puerto fuera puesto bajo tutela por presuntos malos manejos.

Melella insistió: “Entendiendo que la tutela es ilegal, irracional y completamente infundada, porque esa es la verdad, hay que decir, bueno, ¿cuál es el verdadero motivo detrás de todo esto?”.

«Podría ser algún negocio o realmente tener algo que ver con cuestiones geopolíticas, porque Argentina está muy endeudada con Estados Unidos, cediendo su soberanía. Lo cierto es que hay fuertes sospechas», especuló el gobernador opositor.

La administración fiduciaria por 12 meses del Puerto de Ushuaia fue anunciada la semana pasada citando irregularidades financieras y graves deficiencias en la infraestructura portuaria.

La intervención provocó una fuerte oposición por parte de Melella, quien calificó las afirmaciones de infundadas.

“No hay ninguna justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”, afirmó el gobernador peronista.

El gobernador afirmó que Tierra del Fuego «tiene una ubicación estratégica valorada por todo el mundo menos por los argentinos», y agregó: «Siempre reconozco que la presencia británica en las Malvinas no se debe a cómo entienden la soberanía ni a ningún afecto por su suelo, es una cuestión geopolítica».

El Puerto de Ushuaia se considera un activo estratégico debido a su proximidad a la Antártida y a su condición de uno de los principales puertos de cruceros del país. Si bien no es el que mayor volumen comercial registra, su papel en la conectividad internacional y el turismo lo hace vulnerable tanto a nivel operativo como político.

Melella insistió en que la gestión fiduciaria del gobierno nacional podría estar vinculada a esa cuestión geopolítica ya que «se trata del Atlántico Sur, de los recursos naturales, del puerto de entrada a la Antártida y de la próxima gran disputa global que se avecina».

«Para mí, es posible y real que Estados Unidos tenga una perspectiva geopolítica sobre el Atlántico Sur. Dado que no encuentro ninguna explicación razonable en ningún aspecto legal sobre la administración fiduciaria del puerto, lo cierto es que el manto de sospecha es extremadamente amplio», concluyó.

Las declaraciones del gobernador se produjeron casi una semana después de que el gobierno anunciara una administración fiduciaria sobre el puerto local y dos días después de que un avión militar estadounidense aterrizara en el Aeropuerto Malvinas Argentinas sin autorización oficial.

Problemas en el lado de babor

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) de Argentina suspendió la licencia de operación del Puerto de Ushuaia tras detectar irregularidades en el manejo de fondos y dispuso el fideicomiso sobre la administración portuaria.

En un comunicado, la ANPyN dijo que había instruido formalmente al gobierno provincial para abordar una serie de irregularidades, incluyendo presunto desvío de fondos y riesgos operativos y de seguridad vinculados a una inversión insuficiente en infraestructura.

“La decisión se tomó como resultado de la falta de respuestas concretas a las inspecciones realizadas, las denuncias de despojo de activos planteadas por los trabajadores y las preocupaciones expresadas por los representantes de las compañías navieras que operan en el puerto”, indicó la agencia.

La resolución, firmada por el director ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Arreseygor, establece que el puerto quedará bajo tutela por un año. Se publicó el 22 de enero en el Boletín Oficial.

La medida fue motivada por una demanda contra la Ley Provincial N° 1.596, que creó un fondo para cubrir deudas de la aseguradora estatal de salud OSEF con el superávit financiero del Puerto de Ushuaia.

La demanda fue presentada por Juan Avellaneda, secretario general del gremio de personal superior ferroviario, quien fue designado para supervisar la gestión operativa del puerto bajo la supervisión de directores y altos funcionarios de la ANPyN, informó Noticias Argentinas.

ANPyN indicó que las inspecciones detectaron múltiples fallas y deficiencias de infraestructura, junto con serias deficiencias en la gestión administrativa y financiera, así como en las condiciones básicas de seguridad operacional.

La agencia indicó que estos problemas se informaron formalmente a las autoridades provinciales, junto con la exigencia de la creación de un registro transparente de ingresos, gastos y adquisiciones. Dicha función, señaló, se había externalizado a una empresa cuyas actividades comerciales registradas no estaban relacionadas con los servicios portuarios.

Según ANPyN, un tercio del presupuesto del puerto habría sido utilizado para subsidiar las cuentas del gobierno provincial, incumpliendo la normativa que exige que los ingresos portuarios se reinviertan exclusivamente en infraestructura y operaciones portuarias.

Como resultado, sólo el 1,3 por ciento del presupuesto se destinó a obras y servicios destinados a mejorar la calidad operativa.

La Prefectura Naval Argentina asistirá a los fiduciarios para fortalecer las condiciones de seguridad y apoyar las tareas operativas en el puerto, agregó el organismo.

Fuente: www.batimes.com.ar