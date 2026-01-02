Freiberger cuestionó el apuro del oficialismo para tratar el proyecto de UBER en sesión extraordinaria

Ushuaia 02/01/2025.- La concejal de Ushuaia del bloque Provincia Grande, Daiana Freiberger, analizó la Sesión Extraordinaria convocada por el oficialismo para tratar el proyecto de ordenanza vinculado a UBER, y cuestionó duramente la urgencia con la que se pretende abordar el asunto N°1215, ingresado el pasado 30 de diciembre de 2025.

En ese sentido, Freiberger señaló que “no se entiende el apuro por tratar este proyecto cuando aún restan cinco asuntos igual de importantes que no han sido debatidos ni resueltos en el recinto”, remarcando que el orden del día debería respetar los tiempos legislativos, el debate y la prioridad de los temas ya ingresados.

Asimismo, la edil lamentó que el Concejo Deliberante haya dejado pasar una oportunidad histórica para abordar de manera integral la problemática del transporte. “Este cuerpo deliberativo tuvo la posibilidad de trabajar en conjunto con las asociaciones de taxis, remises y las plataformas digitales, generando un marco normativo general, pero fue una oportunidad perdida”, expresó.

En ese marco, Freiberger advirtió que la aceleración en el tratamiento del proyecto responde más a intereses políticos que a una verdadera solución para la comunidad. “No es casual que, entre gallos y medianoche, se intente perjudicar a quienes trabajan para llevar un plato de comida a sus casas.”, sentenció.