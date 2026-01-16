“ESTAMOS MUY SATISFECHOS PORQUE EMPIEZA UNA ETAPA CLAVE PARA LA ENERGÍA DE TIERRA DEL FUEGO”

Tierra del Fuego 16/01/2926.- En el marco del traspaso definitivo de los yacimientos de YPF a la empresa provincial Terra Ignis, a través de una gestión del secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Tierra del Fuego, Luis Alberto Sosa, el secretario de Prensa del gremio, René Vergara, participó de una reunión de trabajo junto al presidente del directorio de Terra Ignis, Maximiliano D’Alessio, el ministro Jefe de Gabinete Jorge Canals y la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo.

Tras el encuentro, Vergara valoró el espacio de diálogo y la información brindada sobre el proceso que se encuentra en marcha “Estuvimos charlando sobre lo que se firmó ayer, ya el traspaso definitivo de YPF a Terra Ignis. Fuimos convocados para interiorizarnos un poco más de todo lo que viene sucediendo, desde el voto en la Legislatura hasta el día de hoy”, señaló.

El dirigente gremial destacó que uno de los ejes centrales de la reunión fue el esquema que se abre a partir de la convocatoria a nuevas empresas. “Ya se inició el llamado a convocatoria de empresas. Hay un plazo hasta el 15 de febrero para que se presenten y para empezar a ver quiénes van a ser los socios de Terra Ignis en esta nueva etapa”, indicó.

En ese sentido, subrayó la importancia de que el sindicato pueda acompañar de cerca este proceso. “Para nosotros es fundamental estar en conocimiento y en contacto, para que todo se dé de la mejor manera posible y no haya inconvenientes más adelante”, afirmó.

Vergara remarcó además la importancia de esta nueva etapa para el desarrollo energético de la provincia y el rol del sindicato en el acompañamiento del proceso. “Las expectativas siempre tienen que ser satisfactorias. Nosotros vamos a apoyar en todo para que las empresas vengan a invertir, para que haya más exploración, más recursos y más trabajo”, expresó.

Finalmente, señaló que esta etapa genera expectativas en torno al desarrollo energético de Tierra del Fuego. “Vamos a apoyar todo lo que tenga que ver con inversiones, exploración y crecimiento de la actividad en la provincia. Esa es la expectativa que tenemos y por eso estamos acompañando este proceso”, concluyó.

Fuente:Presa gobierno TDF