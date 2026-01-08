EN UN CONTEXTO FISCAL COMPLEJO, LA PROVINCIA SOSTIENE PROGRAMAS Y GARANTIZA UNA TRANSICIÓN ORDENADA EN ECONOMÍA

Tierra del Fuego 08/01/2025.- El Jefe de Gabinete, Jorge Canals, destacó los esfuerzos de gestión ante la reducción de recursos nacionales y calificó los rumores de crisis como un “montaje” político. Reconoció un nuevo canal de diálogo con Nación.

En medio de un escenario financiero complejo, marcado por una sostenida reducción de recursos y la asunción de responsabilidades que antes correspondían al Estado Nacional, el Gobierno de Tierra del Fuego garantiza la continuidad administrativa y el sostenimiento de servicios esenciales. Así lo afirmó el Ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals, quien en sus declaraciones puso el acento en la gestión provincial frente a la adversidad.

Canals inició su balance reconociendo la labor del saliente ministro de Economía, Francisco Devita, quien estuvo al frente de la cartera “en una de las situaciones más complejas que ha podido tener la provincia y el país”. Destacó que, pese a los recortes constantes en coparticipación, el equipo económico “generó alternativas” y logró “sortear y acompañar a cada uno de los sectores”.

“Se puso al hombro el sostenimiento de programas que la Nación dejó de financiar, como el FONID docente, el Plan SUMAR y la asistencia hospitalaria, al mismo tiempo que buscó mejoras salariales para los trabajadores públicos. Por todo ese trabajo, solo hay agradecimiento”, expresó Canals, resumiendo el esfuerzo fiscal de la provincia.

El Jefe de Gabinete desmintió categóricamente que la renuncia de Devita, formalizada el 31 de diciembre de 2025, implicara ruptura o conflicto. “No pasó absolutamente nada. Se dio un cambio en un ministerio clave, con una transición ordenada, tranquila y acordada”, explicó.

Respecto al nuevo titular, Alejandro Barrozo, Canals expresó expectativas y confianza, describiéndolo como “una persona que conoce mucho al Estado, de una gran transparencia y trabajo en equipo”. Aseguró que “el equipo técnico del Ministerio se mantiene prácticamente en su totalidad”, lo que garantiza estabilidad y continuidad en la gestión fiscal.

Canals reconoció que la situación económica es “difícil y compleja”, con un impacto directo en el cierre de PyMEs y varios sectores productivos. Sin embargo, destacó un cambio positivo en la relación con el Gobierno Nacional a partir de la gestión del Ministro del Interior, Diego Santilli.

“Ha habido un cambio importante en el diálogo. Hoy es fluido y tiene un ida y vuelta en respuestas concretas”, afirmó. Como ejemplo, mencionó que, si bien la provincia no recibió Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en 24 meses, actualmente se encuentra en trámite un nuevo adelanto de coparticipación por 20.000 millones de pesos. “Hoy creo que se ha generado un vínculo diferente”, concluyó.

El funcionario provincial calificó como un “montaje” con intencionalidad política los intentos de instalar una narrativa de crisis institucional a partir del cambio ministerial. “Esto no tiene nada que ver con la realidad del vecino; son cuestiones netamente políticas”, aseguró.

Citó como ejemplo de noticias falsas un reciente rumor sobre una supuesta intervención del Puerto de Ushuaia, que fue desmentido con los hechos. Instó a “bajarle un poco a esta cuestión” y a no magnificar cambios de gabinete que son normales en cualquier gestión.