ELIMINACIÓN DE ARANCELES A CELULARES: EL GOBERNADOR MELELLA RECIBIÓ AL SECRETARIO GENERAL DE LA UOM RÍO GRANDE OSCAR MARTÍNEZ

Tierra del Fuego 16/01/2026.- Tras las medidas nacionales de apertura de importaciones y eliminación de aranceles a celulares importados, el Gobernador Gustavo Melella mantuvo una reunión con Oscar Martínez, secretario general de la UOM Río Grande. Participaron del encuentro la Ministra de Producción y Ambiente, Karina Fernández y el secretario adjunto del sindicato, Marcos Linares.

Martínez señaló que “no estamos solamente preocupados, sino ocupados desde siempre por encontrar alguna alternativa que nos permita garantizar la continuidad de la industria fueguina y sobre todo de los puestos de trabajo, como uno de los legítimos derechos que venimos defendiendo”.

En ese sentido, indicó que durante la reunión “estamos acordando nuevas acciones, incluso la posibilidad de concretar instancias de reunión en lo inmediato, para poder avanzar en la búsqueda de alternativas que nos permitan defender el tema principal: los puestos de trabajo y la continuidad de la producción en Tierra del Fuego”.

Advirtió que la industria fueguina “está siendo muy afectada, como toda la industria del país, por la actual política económica y macroeconómica que lleva adelante el gobierno nacional, que está trayendo condiciones terribles para los sectores productivos en todas partes”.

Finalmente, remarcó que “como consecuencia de ello ya tenemos varios sectores en la provincia y en el país que han venido generando reducciones de puestos de trabajo, producto también de la invasión importadora que han habilitado, acompañada de una caída más que considerable del consumo, que impide a los trabajadores poder acceder a productos como los que se fabrican en nuestra provincia”, concluyó.

Fuente:Prensa gobierno TDF