EL MUNICIPIO FIRMÓ UN CONVENIO CON EL FAMP FUEGUINA PARA AVANZAR CON LA OBRA INTEGRAL DEL PASEO COSTERO

El acuerdo fue suscripto por el intendente Walter Vuoto y por la presidenta del Comité Ejecutivo del FAMP Fueguina, Lic. Noelia Florencia Ruiz, en representación del organismo nacional, en el marco de una inversión estratégica para la ciudad.

La obra permitirá conformar cuatro carriles de la avenida Perito Moreno, desde el sector de Yaganes hasta empalmar con el tramo del Parque Industrial, ejecutado durante la gestión del intendente Vuoto en el año 2017, consolidando un corredor vial continuo y de alto impacto para la circulación urbana y productiva.

El convenio establece una inversión final de $6.960 millones en un esquema de desembolsos sujeto al avance de obra, con auditorías técnicas y rendiciones documentadas.

El intendente Vuoto destacó que “este convenio con el FAMP Fueguina nos permite garantizar una obra clave para Ushuaia, con financiamiento asegurado, previsibilidad y controles transparentes, aun en un contexto nacional complejo”.

Asimismo, señaló que “el Paseo Costero y la ampliación de la avenida Perito Moreno forman parte de una planificación de largo plazo que iniciamos hace años y que hoy seguimos consolidando con obras que ordenan la ciudad, mejoran la conectividad y acompañan el desarrollo productivo y turístico”.

De la firma participaron además la secretaria de Planificación e Inversión Pública del Municipio, Carolina Yutrovic, y el secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte, quienes acompañan la planificación, articulación institucional y ejecución de la obra.

Desde el Municipio se indicó que la obra cumple con todos los requisitos técnicos, legales y administrativos exigidos por el FAMP Fueguina y será ejecutada conforme a los plazos establecidos, bajo supervisión municipal y auditoría externa.

Fuente; Prensa Ushuaia